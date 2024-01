"Es una calumnia": AMLO niega que su primera campaña fue financiada por el Cártel de Sinaloa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El periodista estadounidense, Tim Golden, junto con la investigadora, Anabel Hernández, firmaron un artículo sobre presuntos testimonios que apuntan que, en su primera campaña del 2006, el actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió dos millones de dólares por parte del Cártel de Sinaloa, a cambio de protección. El jefe del Ejecutivo Federal mexicano negó tales datos.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 31 de enero del 2024, el mandatario López Obrador reaccionó al polémico artículo de Propublica y DW, en el que dicen que "testigos afirman" que el tabasqueño, mediante terceros, habría recibido financiamiento para su primera campaña por parte del crimen organizado. AMLO negó tan información y arremetió contra el periodista, Tim Golden, señalando que sus reconocimientos no son evidencia de que sus declaraciones sean verdad.

No, es completamente falso, es una calumnia, están desde luego muy molestos, y lamentablemente la prensa cómo hemos visto, no solo en México, sino en el Mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos (EU), tiene mucha influencia el departamento de estado y las agencias en el manejo de los medios y aquí también, pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien, como buenos periodistas", declaró el jefe del Ejecutivo Federal mexicano.

En esta misma intervención, el presidente recordó que las instituciones, como el Premio Nóbel y otras, han premiado a gente que no actúa con la verdad: "Acuérdense que a García Luna lo nombraron 'el mejor policía del mundo', allá en EU y le han dado premios Nóbeles a represores, no hay que dejarnos engañar por eso. Y de que la DEA Y otras agencias se meten, claro que se meten, como sucedía en el tiempo del Gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna".

Sobre los motivos para que esta supuesta investigación saliera a la luz, el presidente de México señaló que todo se trata de "calumnias" por las elecciones 2024, las cuales serán 'las más grandes en la historia de México': "Hay elecciones, siempre que hay elecciones [...] sí, es una campaña [contra la 4T]". También mencionó que no presentará denuncia contra los periodistas que hicieron circular esta información.

Finalmente, López Obrador sostuvo que, debido a que "México está en su mejor momento", muchos opositores buscan inventar historias para acabar con la Cuarta Transformación (4T).

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'