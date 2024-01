Justicia: Juez suspende, de nueva cuenta, corridas de toros en la Ciudad de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece que el regreso de la fiesta brava en la capital solo duró dos días, ya que una juez suspendió de nueva cuenta las corridas de toro, por lo que la Monumental Plaza México deberá cancelar todas las actividades relacionadas con la Tauromaquia, esto después de conceder una suspensión provisional a un amparo promovido por grupos defensores de los animales que se oponen a esta actividad, catalogada por muchos como una tradición.

En ese sentido, la juez Sandra de Jesús Zúñiga, jueza Quinto de Distrito en Materia, frenó las corridas de toros en la Plaza México, lo anterior debido a que otorgó una suspensión provisional a la asociación civil Todas y Todos por Amor a los Toros, la cual impugnó la celebración de la fiesta brava en la Ciudad de México. Asimismo, la resolución se notificó la mañana de este miércoles en la lista de acuerdos.

“Se concede la suspensión provisional a efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar los actos impugnados, para lo cual, deberán de suspender de inmediato, los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos”, señala la resolución.

Suspenden corridas de toros en CDMX, foto: especial

Asimismo, la juez dejó claro que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar sus efectos y consecuencias. Se debe señalar que la medida impuesta por la juez permanecerá hasta el 7 de febrero, fecha en que se realizará la audiencia incidental, donde se determinará si concede la suspensión definitiva.

Sin embargo, esto todavía no termina, ya que las autoridades de la Ciudad de México, así como los dueños de la Plaza México y los organizadores de las corridas de toros todavía pueden interponer un recurso de queja que podría resolverse el viernes. En caso de que no presenten la queja en el periodo correspondiente, no se podrá efectuar el espectáculo taurino el próximo domingo y lunes, como lo marca el calendario de la fiesta brava en la capital.

El domingo pasado habían regresado las corridas de toros a la capital, después de que en diciembre la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Justicia de la Nación (SCJN) levantara la suspensión que impedía que la Plaza de Toros organizara este evento. Fue la ministra Yasmín Esquivel Mossa quien propuso revocar la suspensión frenó la tauromaquia en la capital, lo cual se aprobó por unanimidad.

Se debe señalar que el amparo que impide de nueva cuenta la realización de las corridas de toros en la capital fue promovido por otra asociación civil, por lo que se frenó de nuevo la tauromaquia. Se debe señalar que el domingo pasado regresó la actividad a la Plaza de toros, pero terminó en violencia debido a una manifestación a las afueras del recinto, en la que grupos animalistas realizaron pintas y agredieron a los asistentes.

Fuente: Tribuna