Se les voltea: Sandra Cuevas amenaza al PRI, PAN y PRD; arremete contra Santiago Taboada

Ciudad de México.- La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, volvió a la polémica, como es su costumbre. En esta ocasión arremetió en contra de la alianza PAN, PRI y PRD, aseguró que tenían “la joya de la corona” y le dejaron ir. Asimismo, desmintió unirse a Movimiento Ciudadano o al Verde Ecologista. Por lo que, al concluir su administración en la demarcación, se enfocará en construir su carrera política.

Por otro lado, señaló que exhibirá los actos de los tres partidos, por lo que influirá en el siguiente proceso electoral. Explicó que el PRI, PAN y PRD la castigaron por decir la verdad, “tenían la joya de la corona. Una de las alcaldesas más potentes y la dejaron ir. La castigaron por haber dicho la verdad”, apuntó la edil capitalina. No se dijo preocupada por la decisión de la alianza de valorar su candidatura para la reelección y no dudó en arremeter contra Santiago Taboada.

“Santiago Taboada es una persona que no puede tomar decisiones porque es un títere. Representa a los intereses de unos pocos”, acotó.

Sandra Cuevas ataca al PRI, foto: especial

Aseguró que Santiago Taboada no será el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ya que lo calificó como un personaje sin palabra y gris al servicio de los líderes. Prevé un mal futuro para los partidos de la alianza, ya que en el caso del PRD, aseguró que desaparecerá, por lo que le pidió a los legisladores disfrutar sus últimas posiciones. Por toro lo anterior, amenazó que en los próximos días exhibirá a los tres partidos.

Asimismo, arremetió de manera directa en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno: “Si hay alguien dentro de la política mexicana que sea el más asqueroso, es Alito. Es Alejandro Moreno. No hay una persona más repugnante”, concluyó y acusó que fue castigada por no haber desviado recursos públicos y “no aceptar sus porquerías”, por lo que no fue aceptada dentro de la alianza.

Finalmente, comentó que lleva tan solo dos años en la política, tiempo en el que ha defendido a la ciudad y ha señalado los errores, tanto en el gobierno federal, como en la capital, decisiones que, dijo, le han traído problemas “eso me llevó a tener una administración: intentos de destitución, granaderos afuera de mi alcaldía, ataque tras ataque del gobierno de la ciudad”, denunció.

Fuente: Tribuna