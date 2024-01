Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 4 de enero en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 4 de enero se espera Tráfico en CDMX por las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen proyectadas durante el día, por lo que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar las alternativas viales correspondientes para llegar a tiempo a sus destinos.

En ese sentido, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100 se reunirán en punto de las 12:00 horas en el Edificio de Gobierno, ubicado en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico. Los inconformes solicitan el pago del finiquito por liquidación del 28 por ciento, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100, desde el año 1996. Por esta movilización no se esperan afectaciones a la circulación en la zona.

En la misma demarcación, el Colectivo “La Plataforma 4:20” se reunirá a partir de las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael. Se trata de un evento político cultural e instalación de mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTIQ+) y de los consumidores de cannabis.

Tráfico en CDMX hoy 4 de enero, foto: C5 CDMX

Por otro lado, en la alcaldía Benito Juárez, la Coordinación Metropolitana Anticapitalista Antipatriarcal se reunirá durante el día en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes", ubicada en Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco. Se trata del recibimiento de la “Caravana Zapatista”, en el marco del 30 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Finalmente, en la alcaldía Azcapotzalco, la Unión de Comerciantes Ambulantes y Tianguistas “Mártires del 1 de Agosto de 1924” se reúne desde las 06:00 horas en la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, en Av. Jardín No. 356, Col. Del Gas. Exigen justicia y la liberación de 10 personas detenidas durante un operativo realizado el día 2 de enero en inmediaciones de la romería navideña de la avenida Rojo Gómez, colonia Agrícola Oriental.

Fuente: Tribuna