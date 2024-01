Tras asumir el cargo, Lenia Batres critica a la Corte por tomar "decisiones anticonstitucionales"

Comparta este artículo

Estado de México.- Tras obtener el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama arremetió contra la forma de actuar del máximo tribunal del país, al que señaló por estar enfocado en fuertes implicaciones políticas en detrimento del orden público y el interés general. Asimismo acusó al organismo de haber incurrido en excesos y que no se apegan a la constitución.

Siguió con su crítica al decir que el tribunal se guía por una Carta Magna subordinada a la Suprema Corte y no a la Constitución, incluso comentó que entre los litigantes hay una frase que pone de relieve el problema "Y qué dice la Constitución al respecto, lo que indique la Suprema Corte". Consideró que la SCJN no puede seguir tomando “decisiones anticonstitucionales” amparada en que son inatacables.

“Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales que dicta la Suprema Corte o su jurisprudencia puedan estar por arriba de la Constitución o de las Leyes Mexicanas. Por eso hablamos de excesos”, refirió.

“Podrán decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada. Pero se equivocan. Si actuara como verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución”, dijo. Batres Guadarrama también señaló que “en una reflexión seria y mesurada, la Suprema Corte tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país”.

La ministra, asignada a la Segunda Sala de la Suprema Corte lanzó una advertencia final a sus compañeros "Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo y expresó que recibe el cargo con dignidad "Ministra del pueblo es una misión enorme que acepto con honor y con la responsabilidad que merece el cargo".

Lenia Batres Guadarrama asumió la posición este jueves 4 de enero como ministra de la Suprema Corte del Poder Judicial de la Federación (SCJN), después de que el pasado 14 de diciembre de 2023 fuera designada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para sustituir al exministro Arturo Zaldívar.

Fuente: Tribuna