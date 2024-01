AMLO y Delfina Gómez impulsan los Programas del Bienestar en el Estado de México

Comparta este artículo

Acolman, Estado de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México reafirmaron su compromiso de impulsar y dar continuidad a los programas de Bienestar y en materia de Educación para el Estado de México, ya que aseguraron que los recursos públicos están garantizados para el año 2024, lo que garantizará un beneficio para los mexiquenses.

En ese sentido, la gobernadora mexiquense no dudó en destacar el compromiso de López Obrador con los habitantes de la entidad, el cual se ha visto reflejado a través de las diferentes iniciativas en la zona. “Cada día, Señor Presidente, vemos su compromiso reflejado en obras y acciones que nos muestran su habilidad para administrar y su visión de apoyo a la gente. Cada vez que nos visita en el Estado de México, no podemos dejar de reconocer esa energía y esas muestras de cariño hacia los mexiquenses”, reconoció.

Por su parte, el mandatario federal pidió a la población no preocuparse por los apoyos en 2024, porque el presupuesto para los programas sociales ya está garantizado. “Este año ya están los recursos en el presupuesto y hacia adelante no hay que preocuparse porque todo pinta muy bien, este año ya está garantizado el presupuesto, que nos alcanza, porque que la fórmula es no permitir la corrupción”, afirmó el Mandatario Federal.

AMLO garantiza programas del Bienestar en Edomex, foto: especial

En el caso de Acolman, el presidente señaló que un total de 8 mil 717 adultos mayores reciben la pensión del Programa Adultos Mayores. Asimismo, 504 jóvenes se benefician del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y 2 mil 165 estudiantes de educación básica seguirán recibiendo mil 840 pesos bimestrales. Además, confirmó que el Tren Suburbano que recorrerá del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” a Buenavista será inaugurado en junio de este año.

Por otro lado, Delfina Gómez reconoció los programas que el presidente López Obrador ha afianzado en más de cinco años de Gobierno, bajo la premisa de “Por el bien de todos, primero los pobres”, agregó que, entre las acciones a favor de los más vulnerables en el Estado de México, están las pensiones para el Bienestar de los adultos mayores y para las personas con discapacidad con cobertura universal; el Programa “La Escuela es Nuestra”, “Jóvenes Construyendo el Futuro” y muchos otros.

Fuente: Tribuna