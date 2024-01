México, hecho polvorín y con un gobierno indolente: Masacres y problemas invaden el país

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La violencia se ha normalizado en México a tal grado que ya poco sorprende, o lo hace para indignar un breve tiempo y después se vuelve a la normalidad con pasmoso desinterés. La semana pasada Cajeme y Sonora eran presas de la indignación y del miedo después de la masacre donde hubo más de treinta víctimas entre muertos y heridos.

Hoy eso ha quedado soterrado y los temas se suceden con agilidad, al grado que las autoridades hablan más de sus intereses electorales que de justicia o combate a la impunidad. Y no sólo en la localidad o en el estado, ocurre en todo México. El año no pudo empezar peor, con brotes de violencia en varias entidades, donde el crimen organizado demuestra que con facilidad subyuga no sólo a los ciudadanos, sino también a gobiernos de los tres niveles.

Mientras el 2023 cerró con más de 30 mil homicidios a nivel nacional, 2024 no le pierde paso y la sangre se esparce en banquetas y esquinas de barrios del 70 por ciento de entidades: prácticamente no hay sitio seguro, pese a que el discurso oficial dice lo contrario. El último caso ocurrió en Guerrero, territorio que, además de seguir en pie de lucha para recuperar Acapulco de la devastación natural, enfrenta una terrible guerra entre cárteles, la que ninguna autoridad ha sido capaz de menguar, al contrario, incrementó su furia en las últimas semanas.

De acuerdo con los medios de comunicación nacionales, ayer se localizaron al menos nueve cuerpos, aunque organizaciones civiles locales hablan de más de treinta muertos a causa de una salvaje incursión de La Familia Michoacana en el municipio de Heliodoro Castillo. De acuerdo con las investigaciones al momento, la masacre habría ocurrido el jueves 4 de enero, cuando los atacantes, apoyados en drones, indicaron a lanzar proyectiles explosivos contra la comunidad, matando a varias personas y lesionando a otras.

En medio de ello, también fue noticia el secuestro de una treintena de migrantes en Tamaulipas, los cuales fueron liberados poco después tras el pago de cuantiosos rescates por sus familiares en Estados Unidos, extorsionados por el crimen organizado.

Al sur, al norte

Y mientras en Sonora, por la violencia en las carreteras, se acumulan las víctimas colaterales por los constantes enfrentamientos entre células del narcotráfico y tráfico de migrantes, en el sur del país, hasta hace poco una de las regiones con menos presencia del crimen organizado, la situación arde.

Por ejemplo, en Chiapas, el viernes fue asesinado David Rey González, aspirante a la presidencia municipal de Suchiate: un comando armado lo interceptó y sólo se le vio de nuevo ya como cadáver. Medios locales informaron que desde el martes los narcobloqueos, balaceras y desplazamientos forzados de poblaciones enteras no cesan, sin que las autoridades federales hagan algo.

El mismo viernes, pero en Colima, asesinaron al aspirante a alcalde de Armería, por parte de Movimiento Ciudadano, Sergio Hueso, de 35 años de edad. Su cuerpo quedó tendido entre las calles Oaxaca y El Pelillo, tras recibir varios impactos de bala por unos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes lo interceptaron a unos metros de las oficinas de la Presidencia Municipal

La tierra presidencial

Cuando se dieron a conocer los videos e imágenes en donde grupos armados someten a la población de varias ciudades en Tabasco, tierra natal del presidente, López Obrador dijo que se exageraba y manipulado por los medios de comunicación. Pero esta semana, células criminales asaltaron decenas de negocios por parte de grupos armados, que lo mismo entraron en tiendas de abarrotes que a negocios de cadena como Elektra o Soriana.

Baño de sangre

De acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los primero cinco días del año, fueron asesinadas 308 personas en el país, lo que hace un promedio de 62 diarios, el equivalente a uno cada 23 minutos. Pese al clima de violencia y a los terribles números, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno avanza en el combate al crimen:

Vamos bien, toda esta temporada, ahora sí que de Guadalupe-Reyes, ha bajado, ha disminuido la violencia en el país, traemos un promedio de homicidios de 60 diarios, cuando el promedio nacional es 80. Entonces, está bajando en estos días y vamos a continuar así, eso es lo que deseamos, y siempre dándole atención especial al problema de la inseguridad y de la violencia", dijo.

Ayer, en pleno Día de Reyes, en Santiago, Guanajuato, un comando armado asesinó a un niño de siete años , resumen del México caótico actual.

Fuente: Tribuna