Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 7 de enero en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 7 de enero se espera tráfico en CDMX por las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programados durante el día, sobre todo en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En ese sentido, la Plataforma Común por Palestina marchará a las 16:00 horas de la Embajada de los Estados Unidos de América, ubicada en av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, a la Embajada Británica, en Av. Paseo de la Reforma No. 350, Col. Cuauhtémoc, así como a la Embajada de Israel, en Sierra Madre No. 215, Col. Lomas de Chapultepec. Se trata de la “VI Marcha Unitaria en Solidaridad con Palestina”.

La movilización es para exigir un alto al genocidio, cese al fuego y que se rompan las relaciones comerciales y políticas con Israel. En cuanto a la rutas, iniciará en Paseo de la Reforma, seguirá por Lerma, Leibnitz, Darwin, Campos ElíseosRubén Darío, Av. Paseo de la Reforma, Monte Elbruz, Autopista Urbana Norte, Volcán, Av. Prado Norte-Prado Sur-Sierra Madre.

Tráfico en CDMX hoy 7 de enero, foto: especial

Al término de la marcha realizarán una posada al exterior de la Embajada de Israel. Habrá presencia de organizaciones en apoyo como Palestina MX, la Coordinadora Solidaridad Palestina México (CORSOPAL), el Comité por la Liberación de Palestina, Mexicanos que Apoyamos a Palestina, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y Ayuda Mutua Ciudad de México. Se pide a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en el Tráfico.

Finalmente, el Colectivo “La Plataforma 4:20” se reunirá a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, ubicado en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael. Se trata de un evento político cultural e instalación de mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTIQ+) y de los consumidores de cannabis.

Fuente: Tribuna