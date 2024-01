Clima en CDMX 8 de enero: Conagua prevé heladas este regreso a clases en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Conagua alertó sobre el mal clima en CDMX durante este 8 de enero en el regreso a clases, ya que se esperan bajas temperaturas y lluvias en la capital, lo anterior como consecuencia de fenómenos meteorológicos como el frente frío 25 y la cuarta tormenta invernal, los cuales han provocado afectaciones en el clima en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que las autoridades piden tomar las precauciones necesarias.

En ese sentido, de acuerdo con la dependencia, la Ciudad de México espera un amanecer nublado a medio nublado, con un ambiente frío a muy frío. Además, hay probabilidad de bancos de niebla al oeste y noroeste en el Estado de México. La tarde en la Ciudad de México no prevé lluvias, aunque para el Estado de México si considera la presencia de lluvias aisladas, por lo que tener a la mano el paraguas no estará de más.

De acuerdo con lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se pronostica ambiente frío a muy frío al amanecer en zonas altas que rodean al Valle de México. En el transcurso de la tarde, se prevé ambiente templado y cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México, por lo que es recomendable permanecer abrigado.

Clima en CDMX hoy 8 de enero, foto: especial

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 9 a 11 °C.

Viento del sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Este lunes 8 de enero, en el que millones de estudiantes regresan a clases, se esperan ambientes fríos para el amanecer en las zonas altas que rodean el Valle de México. Sin embargo, para la tarde, se espera que haya un clima templado y un cielo con probabilidad a nublarse. En ese sentido, la temperatura mínima para la Ciudad de México irá de ente los 9 a 11 grados, mientras que la máxima de los 21 a los 23 grados.

En el Estado de México se esperan precipitaciones aisladas. En cuanto a la calidad del aire en la Ciudad de México, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Ambiental que opera en el gobierno de la CDMX, se indicó que para este lunes 8 de enero la calidad del aire es regular, es decir, que la calidad es aceptable para la salud, por lo que no se afectará la realización de actividades al aire libre.

Fuente: Tribuna