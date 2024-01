Ratificación de Ernestina Godoy: Congreso de la CDMX rechaza su continuidad en la Fiscalía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Diputados en el Congreso de la Ciudad de México votaron en contra de la ratificación de Ernestina Godoy, con 41 votos a favor y 25 en contra tomaron la decisión de cambiar de aires en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las facciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD fueron claves en la discusión para que se tomara la decisión sobre la todavía Fiscal Godoy. A pesar de la mayoría, no se logró la cantidad de votos necesarios para la permanencia de Godoy

Con 65 de 66 diputados en el Congreso de la Ciudad de México, este lunes 8 de enero comenzó la sesión extraordinaria en la que se votará la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. De inmediato los ánimos se calentaron, ya que la diputada María Guadalupe Chávez Contreras, de Morena, afirmó que los representantes del PAN tienen un conflicto de interés y debieron excusarse de la votación.

Asimismo, destacó el trabajo de Godoy al frente de la Fiscalía capitalina, ya que señaló que hoy en día en la Ciudad de México se garantizan los derechos y hay justicia, “ustedes a la justicia la llaman represión. Puede ser o no ratificada el día de hoy Ernestina Godoy, pero sépanselo todos: en esta ciudad de derechos hoy hay justicia; puede estar o no Ernestina Godoy, pero todos ustedes que tienen una cuenta con la justicia la van a pagar”, mencionó la morenista en su discurso.

La sesión de este lunes en el Congreso capitalino se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad, en el que se registró la participación de unos 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), ya que al exterior se colocaron unos 300 manifestantes en los accesos de diversas calles, por lo que se esperaban conflictos durante y después de la votación.

En ese sentido, la diputada de Morena Ana Francis Mor dio un fuerte discurso durante la sesión por la ratificación de Ernestina Godoy. La legisladora apuntó a que era posible la no ratificación de la fiscal debido a que no se tenían los votos, pero expresó que sí con la razón y la dignidad. “Probablemente no contemos con los votos, eso lo sabemos pero con lo que sí contamos es con la razón y la dignidad. No hay nada más valioso que llegar a tu casa a mirarte al espejo y dormir en paz sabiendo que no estás del lado del Cártel de la Trata y el Cártel Inmobiliario”, sentenció.

Por su parte, legisladores de oposición no dudaron en puntualizar y recordar las fallas de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, Se mencionó el caso de Montserrat Juárez, donde, aseguraron, se intentó encubrir el feminicidio. Asimismo, también salió a relucir el caso de Viviana Salgado, una mujer que fue detenida porque se le cayeron aspas de plástico en el Metro, tan solo unos días después de la tragedia en la Línea 3.

