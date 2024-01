"Ridículo": AMLO se lanza contra Felipe Calderón por divulgar 'fake news'

Ciudad de México.- El pasado viernes 5 de enero, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), compartió en sus redes sociales imágenes que mostraban el presunto deterioro de la Central Nuclear Laguna Verde, ubicada en el estado de Veracruz y a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No obstante, debido a que las fotos eran falsas y no correspondían, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra él.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de este lunes 8 de enero, realizada en el Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reiteró que medios de comunicación buscan afectar al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), por lo que siempre comparten información falsa o bien, magnifican la violencia que se vive en la nación. En este discurso, señaló que no solo las televisoras y noticieros de la oposición lo hacen, sino también políticos; el ejemplo fue el expresidente panista Felipe Calderón.

AMLO exhibe a Felipe Calderón por compartir 'fake news'. Foto: Twitter

López Obrador, quien se mostró indignado, exhibió a Felipe Calderón y su 'fake news' en la red social 'X' (antes Twitter). Cabe señalar que el expresidente de México ya había ofrecido disculpas por viralizar información falsa, no obstante, fue blanco de críticas tanto en la web, como en el Salón de la Tesorería.

No avanza en su afán de afectar al Gobierno de la Transformación, no pueden y cada vez enseñan más el cobre, ayer antier estaba yo viendo que hasta el expresidente [...] ya en el ridículo, el expresidente Felipe Calderón, mostrando un supuesto abandono, deterioro de la planta, la de energía eléctrica de Laguna Verde, y luego el mismo sale a decir que las imágenes no eran de Laguna Verde. Primero cuestionando la 'falta de mantenimiento en Laguna Verde; miren en qué situación está'", dijo AMLO.