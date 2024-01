VIDEO: Diputada trans Salma Luévano responde a críticas por su polémico saludo con AMLO

Ciudad de México.- La diputada federal, Salma Luévano Luna, aclaró la polémica que protagoniza con el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la viralización de un video donde el mandatario nacional la saluda durante un evento realizado en Motul, Yucatán. Algunos medios aseguraron que el político tabasqueño se habría alejado de ella en ese momento al notar que era una persona trans, acusándolo de transfobia.

Ante esta controversia, Salma Luévano respondió a los señalamientos contra el presidente Lóprez Obrador y a través de un video publicado en sus redes sociales, afirmó que el el jefe del ejecutivo estaba al tanto de su identidad como mujer trans y que en ningún momento le hizo algún tipo de desplante. La diputada de Morena expresó que su gesto de acercamiento fue para solicitarle una audiencia y discutir temas relacionados con la agenda LGBT.

En ese evento me le acerco para solicitarle una audiencia en la cual le expuse la gran importancia de avanzar en los temas de la diversidad y me dijo que 'claro que sí', me saluda de abrazo y de beso como siempre lo ha hecho cuando hemos tenido ese acercamiento, y ya se iba cuando lo regreso para decirle con quién veía el tema de esa reunión", dijo Salma.

Además de afirmar que el mandatario mexicano siempre la ha tratado con respeto, confirmó que fue ella quien lo hizo regresar para saber con la persona con la que se debía de dirigir, momento en el que AMLO se vería "incómodo" en la grabación, según dijeron las personas que lo atacaron en redes sociales. El video de la morenista fue acompañado con un pequeño texto en donde aclaró que ella seguirá trabajando por los derechos humanos.

Luego de estas críticas, el presidente Andrés Manuel le dedicó un espacio a este tema en su conferencia matutina de este lunes 8 de enero. Sin embargo, las cosas no salieron del todo bien, pues hizo comentarios que muchos consideraron "transfóbicos" en contra de la legisladora Salma Luévano. Al lanzarse contra los medios de comunicación y periodistas , López Obrador contó que no tiene problema en besar a hombres con ropa de mujer.

López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede con bastante frecuencia, nada más que eso afortunadamente no sale? Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso, pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso, ayer besé a muchos, cómo no, esa es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos", expresó el presidente