"Yo beso a hombres": AMLO niega rechazo a Luévano, pero realiza comentario transfóbico

Ciudad de México.- Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió en contra de los periodistas Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga, quienes lo criticaron fuertemente después de saludar de beso a la diputada de Morena Salma Luévano, la primer mujer transgénero en acceder a una diputación a nivel federal en la historia de México.

En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber rechazado a la diputada Salma Luévano, tal y como como afirmaron comunicadores como Joaquín López-Doriga, Ciro Gómez Leyva o Loret de Mola el fin de semana pasado; sin embargo, la polémica se generó en el momento en que el mandatario llamó ‘señor’ a la diputada trans, ya que tuvo una equivocación al mencionar su género.

“Ayer López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan. El hombre tiene sentimientos, ayer besé a muchos, ¿cómo no? Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar y besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual?”, señaló el mandatario.