VIDEO: Ifigenia Martínez entrega Banda Presidencial a Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Ciudad de México.- Es oficial: Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer presidenta de México. La mañana de este martes 1 de octubre de 2024, la ahora presidenta constitucional de México recibió la Banda Presidencial de parte de Ifigenia Martínez, quien se la retiró al exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la colocó en la nueva jefa del Ejecutivo Federal mexicano en la Cámara de Diputados.

Reciben a AMLO con porras en San Lázaro

Cabe señalar que la ceremonia arrancó con un ligero retraso, ya que la presidenta electa (ahora presidenta constitucional) llegó retrasada al Palacio Legislativo de San Lázaro luego de salir de su vivienda a las 10:38 horas, en la alcaldía Tlalpan. El expresidente de México, López Obrador, llegó minutos antes que Sheinbaum Pardo y fue abrazado por el pleno, el cual cuenta con mayoría del partido oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

AMLO llegó primero al Palacio Legislativo de San Lázaro. Foto: Facebook

VIDEO: Así tomó protesta Claudia Sheinbaum Pardo

Como dicta el protocolo oficial, la nueva presidenta de la República Mexicana, antes de recibir la Banda Presidencial, tomó protesta y enunció lo que dicta la Carta Magna: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".

Acto seguido, el pleno celebró y gritó "¡presidenta, presidenta!", "¡Viva Claudia!" en repetidas ocasiones. El exmandatario AMLO se puso de pie y aplaudió a Sheinbaum Pardo.

Ifigenia Martínez, quien apenas pudo ponerse de pie, recibió la Banda Presidencial de manos del expresidente AMLO y la entregó a Sheinbaum Pardo.

AMLO entrega Banda Presidencial a Ifigenia Martínez. Foto: Facebook

Al tomar la palabra, la oficial presidenta de México agradeció la presencia de 105 países en la Cámara de Diputados, así como de 16 líderes de estado.

Sheinbaum apunta que AMLO uno de los presidentes más queridos de México

En su primer discurso, Sheinbaum Pardo agradeció a López Obrador, a quien comparó con el expresidente Lázaro Cárdenas en popularidad y acciones revolucionarias. Le dedicó unas palabras de reconocimiento y dijo que era uno de los mandatarios más queridos de México. Agregó que AMLO estará siempre en el corazón del pueblo de México, debido a que inició una revolución pacífica con la Cuarta Transformación (4T). Recordó que el tabasqueño se retira de la vida pública para luchar desde otra trinchera: la escritura de las civilizaciones prehispánicas.

