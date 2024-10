"Fascismo puro": Monero mexicano pide asilo político tras denuncia de senadora Andrea Chávez

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El monero mexicano Antonio Garci Nieto solicitó asilo político a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras ser denunciado por la senadora Andrea Chávez, de Morena, quien lo acusó de usar su imagen para sexualizarla a través de una caricatura generada con Inteligencia Artificial. A raíz de esta denuncia, el artista asegura haber sido víctima de acoso, censura y persecución por parte del gobierno, lo que lo llevó a pedir ayuda también a la Sección Española de Reporteros sin Fronteras y a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

En un mensaje difundido en la madrugada de este jueves 10 de octubre en su cuenta de X (anteriormente Twitter), Garci Nieto denunció: "Desde el poder estoy siendo acosado, intimidado y censurado. La persecución de la que soy objeto es un pretexto de una dictadura que busca quitar a todos los que critican al régimen. Es fascismo duro y puro disfrazado de progresismo". Asimismo, el caricaturista señaló que los ataques en su contra forman parte de un esfuerzo para silenciar a quienes critican al actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para entrar en mayor contexto, la controversia surgió el pasado 8 de octubre cuando la senadora Andrea Chávez subió un video en el que acusaba a Garci Nieto de sexualizar su imagen en una caricatura, alegando que el artista había utilizado Inteligencia Artificial para distorsionar su figura con fines denigrantes. En respuesta, Garci Nieto se defendió argumentando que la senadora había compartido fotos con "tintes eróticos" en sus redes sociales, las cuales él utilizó para criticar su ideología política.

La situación escaló al punto de ser mencionada en la conferencia de prensa de la mañana del 10 de octubre, conocida como La Mañanera del Pueblo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso. Sheinbaum aseguró que no se trataba de censura, sino de un llamado a no denigrar a las mujeres en el espacio público. "Hay una parte de esta caricatura que es denigrante hacia una mujer... Es un llamado a que se eleve el nivel y que no se caiga en esta denigración hacia una mujer", señaló la presidenta.

Tras esta situación, Garci Nieto solicitó ayuda a la ONU y otras organizaciones internacionales, asegurando que está siendo víctima de persecución política. En su mensaje a la ACNUR, escribió: "Estimados amigos del programa de refugiados de la ONU, soy caricaturista y periodista mexicano y estoy siendo acosado por políticos de mi gobierno que pretenden censurarme y lesionarme. Me pongo en contacto con ustedes para solicitar asilo político".

Hasta el momento, ninguna de las organizaciones mencionadas ha respondido a la solicitud del caricaturista. No obstante, en redes sociales el movimiento "Todos somos Antonio Garci" cobró fuerza, con internautas y caricaturistas expresando su apoyo al artista y criticando lo que consideran un intento de censura por parte de Morena y del gobierno.

Este caso ha generado un amplio debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los artistas en el manejo de sus obras. Mientras que algunos defienden el derecho de Garci Nieto a la libre crítica política, otros consideran que su trabajo ha cruzado una línea al atacar y sexualizar a figuras públicas, en este caso a mujeres como Andrea Chávez y Luisa María Alcalde, a quien también ha caricaturizado de manera similar.

El caso también reabrió la discusión sobre la Ley Olimpia, la cual busca sancionar la violencia digital y que podría aplicarse en este contexto, ya que varios críticos han señalado que las imágenes usadas por Garci Nieto podrían caer bajo dicha legislación.

El desenlace de este conflicto aún está por definirse, pero ha puesto de relieve las tensiones entre la crítica política y el respeto a los derechos de las mujeres en el espacio público.

Fuente: Tribuna