Xóchitl Gálvez en pleito con Sheinbaum: La califica como 'falsa feminista'

Ciudad de México.- Desde los debates presidenciales, Xóchitl Gálvez Ruíz dirigió acusaciones hacia la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Varios meses más tarde, los ataques continúan. La noche del pasado miércoles 9 de octubre, la excandidata por la coalición Fuerza y Corazón por México difundió un video en el que señaló a la líder del Poder Ejecutivo de fingir ser feminista.

En el clip, la exsenadora retomó un fragmento de la conferencia matutina en la que la morenista habló acerca de Gálvez, pero evitó nombrarla. Para referirse a ella, la etiquetó como "la candidata del PRIAN", lo cual molestó a la ingeniera en computación. Recordó que, así como ella exigió que se le denominada presidentA, "porque lo que no se nombra no existe", ella quiere ser llamada por su nombre. "Es incapaz de llamarme por mi nombre. Le recuerdo que la campaña ya terminó", dijo.

Sobre esta línea, sugirió que el argumento de Sheinbaum era incongruente, puesto que, al no nombrarla, la invisibiliza. Al exponer su inconformidad, mencionó que la mandataria tiene dos caminos a seguir durante el sexenio: Ser realmente una presidenta, con A, o bien, comportarse como una falsa feminista.

Xóchitl Gálvez invitó a Sheinbaum Pardo a unirse a la discusión, puesto que en redes sociales la arrobó, no obstante, la presidenta evitó emitir algún comentario. Por otra parte, sí recibió respuesta por parte de otros usuarios, en los cuales se pueden leer desde sugerencias para que la política se concentre en trazar "un proyecto serio y competir en 2027", en vez de estar molestándose por las palabras de la representante Morena, hasta aquellos que le dijeron que ya no tenía sentido seguir peleando. "“Parece que no ha entendido nada. La dra. @Claudiashein ES LA PRESIDENTA. Usted es totalmente irrelevante".

¿Qué fue lo que dijo Sheinbaum de Gálvez?

Ahora que se retomó el tema de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la mandataria recordó las acusaciones que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre los acuerdos que Gálvez tenía dicho instituto. "La candidata del PRIAN tenía contratos con ese instituto cuando era senadora", apuntó.

Fuente: Tribuna Sonora