¿Contingencia Ambiental en este 12 de octubre? Descúbrelo con el reporte de Hoy No Circula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Faltan dos semanas para el Día de Muertos, lo que significa que la Ciudad de México estará llena de actividades referentes a esta fecha tan importante para todos los habitantes de la región. Asimismo, el Zócalo se verá engalanado con la Feria Internacional del Libro, actividad anual que todos los lectores capitalinos disfrutan; sin embargo, antes de que hagas planes para hoy, es necesario que respondas: ¿Tu auto fue seleccionado este sábado para el programa Hoy No Circula?

Como es bien sabido, diariamente (a excepción de los domingos) la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) lanza un breve comunicado en el que menciona qué autos son seleccionados para disminuir la presencia de vehículos en las calles y de esta manera mejorar la circulación y disminuir la cantidad de contaminación que puede llegar a haber en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Hoy No Circula de este sábado 12 de octubre

Créditos: Internet

¿Este sábado habrá Contingencia Ambiental?

La Contingencia Ambiental suele activarse cuando hay mala calidad en el aire de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). A lo largo del mes de abril, mayo e incluso algunos días de junio, la CAMe se vio obligada a encender las alertas debido a las fuertes olas de calor sumadas con las emisiones de combustión provocaban un efecto invernadero dañino para la población; pero este fin de semana no será el caso.

¿Qué autos no podrán circular este sábado 12 de octubre?

De acuerdo con lo revelado por la CAMe, el Hoy No Circula de este segundo sábado de octubre seleccionó a los vehículos con holograma 1 y terminación de placas par, al igual que todos los hologramas 2 y foráneos. Los autos que quedaron exentos de esta norma son aquellos con holograma 0 y 00, junto con los autos eléctricos e híbridos, puesto no suelen lanzar las mismas emiciones de contaminantes que un auto tradicional.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

Fuentes: Tribuna