En medio de violencia y homicidios en Sinaloa, Sheinbaum pide pruebas contra Rubén Rocha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó su tradicional conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo' desde el el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este miércoles 16 de octubre del 2024, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano pidió a aquellas personas que acusan al gobernador Rubén Rocha Moya de tener presuntos vínculos con el narco mexicano presentar pruebas ante las autoridades.

Como se recordará, Sinaloa, entidad gobernada por Rubén Rocha Moya del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), vive una ola de violencia desde el pasado mes de septiembre, luego de que el narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada fuera detenido en Estados Unidos (EU) junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquin 'El Chapo' Guzmán, y presentara una carta en la que denunciaba que había sido traicionado por el 'Chapito'.

Esto desató una guerra que no ha traído más de violencia y homicidios en la entidad, además de secuestros, bloqueos, quema de vehículos y robo de negocios. En este contexto, la miembro fundador de Morena hizo un llamado a no especular sobre supuestos vínculos entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con la delincuencia organizada en dicha entidad, como varios medios han apuntado.

Previo a esta declaración, la doctora Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el paradero de Rocha Moya el 25 de julio, el día en que fue detenido en Texas, EU, el narcotraficante y fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada. No obstante, pidió no especular, pues "acusar a alguien sin pruebas no es bueno. No hay impunidad, pero tampoco es justo que se especule sobre un gobernador o gobernadora".

Sheinbaum pide que se presenten pruebas contra Rubén Rocha

De igual forma, hizo un llamado a aquellas personas que lo señalan de que "Si hay pruebas, que se presenten".

Cabe apuntar que gobernador Rubén Rocha recientemente hizo pública una bitácora de viaje para respaldar su versión de que se encontraba en los Estados Unidos el día en que fueron detenidos los narcotraficantes 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán Lópezen un aeropuerto de Nuevo México, ya que estaba en "en días inhábiles del periodo vacacional".

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo'