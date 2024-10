"Hoy vamos a ver la sentencia de un narco": Sheinbaum sobre caso Genaro García Luna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles Genaro García Luna conocerá su sentencia. La audiencia está programada para las 14:30 (hora de la Ciudad de México) en el Tribunal Federal Este de Brooklyn. Se le acusa de ser culpable de delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo la protección al Cártel de Sinaloa a cambio de dinero. Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el tema, ante lo cual evitó emitir juicios de valor sobre si es justo o no que sea condenado a cadena perpetua.

Durante la conferencia matutina del 16 de octubre, la prensa le preguntó si creía pertinente que el exsecretario de seguridad pase el resto de su vida tras las rejas, ante lo cual se limitó a responder: "No, no me meto ahí. Que decidan ellos". Aunque esta mañana decidió reservar sus comentarios, prometió que mañana retomará el tema, una vez que el caso haya concluido. No obstante, mencionó que está a la expectativa de lo que dirá el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien, según ella, llegó a la presidencia con un fraude electoral y declaró una guerra contra el narcotráfico para legitimarse.

Hoy vamos a ver la sentencia de un narco".

Ante medios de comunicación afirmó que está dispuesta a seguir el hilo de la conversación, ya que simboliza una situación de alta trascendencia en México que no se puede relegar al olvido, ya que "quien olvida, repite". Recordemos que el antiguo funcionario fue detenido en Dallas, Texas, en diciembre de 2019 y en febrero 2023 se le halló culpable por cinco delitos; desde entonces ha estado recluido en la cárcel.

Hoy se cierra una de las carpetas más polémicas. Se espera que se le brinde una oportunidad a García Luna para que tome la palabra y se dirija a los presentes. En cuanto termine la breve intervención, el juez Brian M. Cogan anunciará la sentencia. Como último recurso, quien fue líder de la Secretaría de Seguridad envió una carta al juez para pedirle clemencia y así pueda "regresar lo antes posible" con su familia.

Dicha petición no fue lo único que vertió en la misiva. También advirtió de la supuesta convulsión de la que es víctima México por el desmantelamiento del Poder Judicial tras la aprobación de la reforma. Ante ello, Sheinbaum reviró: "¿Qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México?".

