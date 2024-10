Marko Cortés exhibe a Felipe Calderón; lo llama a rendir cuentas por García Luna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 16 de octubre Genaro García Luna recibirá sentencia tras ser declarado culpable por cinco delitos (Conspiración internacional para distribuir cocaína, conspiración para distribución y posesión, conspiración para importar cocaína, delincuencia organizada y falsas declaraciones). El exsecretario de Seguridad era mano derecha del panista Felipe Calderón, al estar estrechamente relacionados, Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), exhortó al antiguo mandatario a rendir cuentas sobre las actividades del 'superpolicía'.

Fuera del Tribunal de Nueva York había manifestantes que culpaban al expresidente que le declaró a la guerra al narcotráfico de estar consciente de las conductas ilícitas de García Luna. Bajo este contexto, Cortés exigió que Calderón responda ante dichos señalamientos. "Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y qué fue lo que pasó para que se coludiera".

Desde la perspectiva de Cortés, cada líder del Poder Ejecutivo es responsable de lo que hace su gabinete de trabajo. Por otra parte, espera que la condena que recibiera el ingeniero mecánico fuera proporcional a todos los crímenes que cometió. Esta sanción deberá ser ejemplar para evitar que otras personas sigan los pasos de García Luna. "Queremos que quien la haya hecho, la pague, sea del gobierno que sea y que además caiga sobre de él todo el peso de la ley".

En redes sociales hablan sobre la incongruencia que hayan sido la administración estadounidense la que castigó al exsecretario y no la mexicana. Para cambiar esta situación, Cortés insistió "en que se tipifique el narcoterrorismo, para que ya entre autoridad y criminal no se estén encubriendo, que no se estén protegiendo, que no haya complicidad". Cuando haya una colaboración internacional se interrumpirá el flujo "de la corrupción y de la complicidad de la que sin duda García Luna fue parte", agregó.

García Luna fue declarado culpable el año pasado, por lo cual, el partido azul se deslindó del funcionario bajo el argumento de que él nunca fue militante del PAN, pese a que estuvo presente en el sexenio de Vicente Fox y Calderón.

Fuente: Tribuna Sonora