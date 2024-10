Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 16 de octubre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en CDMX y caos debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día en la capital, sobre todo en la zona del centro histórico y paseo de la reforma. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En Coyoacán, la Asamblea Estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur marcharán a las 13:00 horas del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, en Blvd. Cataratas y Llanura s/n., Col. Jardines de Pedregal, a la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizarán la entrega de un pliego petitorio donde solicitan la destitución de autoridades del plantel, así como atención a los casos de agresiones sexuales en contra de alumnas, y mejoras en las instalaciones.

En la Cuauhtémoc, Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) se reunirán a las 08:30 horas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en Av. Niños Héroes No. 119, No. 130, No. 132, No. 133 y No. 150, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, así como en diferentes juzgados de la capital y el Poder Judicial. Convocan a paro de labores con el fin de exigir respeto a sus derechos laborales, a la carrera judicial y a la autonomía del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la Federación.

Tráfico en CDMX hoy 16 de octubre, foto: especial

Por otro lado, Usuarios Organizados en Desobediencia Civil (USODEC) se reunirán a las 10:00 horas en el Senado de la República, en Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc. Exigen una tarifa justa del servicio de luz, se considere la prestación del servicio eléctrico como un derecho humano, así como la nacionalización de la industria eléctrica. No se descarta que realicen un bloqueo sobre la vialidad.

Finalmente, en Álvaro Obregón, Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se reunirán a las 08:30 horas en el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. Tizapán San Ángel. Exigen prorrogar el paro de labores con el fin de exigir respeto a sus derechos laborales, a la carrera judicial y a la autonomía del Poder Judicial de la Federación. No se descarta se unan a la protesta trabajadores de las diversas sedes del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México.

