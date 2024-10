¿Claudia Sheinbaum propondrá la circuncisión obligatoria? La verdad detrás de estos meme

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Claudia Sheinbaum obtuvo el triunfo durante las elecciones del pasado 2 de junio, ocurrieron muchas cosas: el precio del dólar se fue a los cielos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró en La Mañanera y muchos panistas se quejaron de la supuesta aplicación de fraude en el ejercicio electoral; sin embargo, las redes sociales también se alteraron con diversos memes y burlas hacia la entonces candidata de Morena.

Aunque no lo creas, la creación de un memes de una cuenta de X ‘fake’ de Claudia Sheinbaum rápidamente escaló a tal grado, en el que hasta hubo colecta de firmas en la página Change.org en la que se pedía que la entonces presidenta virtual no realizara cierta reforma que atentaría en contra de los cuerpos de los hombres. ¿Quieres enterarte de todo el chisme? No te preocupes que a continuación te platicamos.

¿Claudia Sheinbaum propondrá la circuncisión obligatoria?

Créditos: Internet

Todo ocurrió gracias a la cuenta de X de la página denominada como Dra. Claudia ShitBaum, la cual está dedicada a la creación de memes y burlas relacionadas a la ahora mandataria, misma que promueve publicaciones como si se trataran realmente de la presidenta. Resulta ser que, antes de que obtuviera el triunfo, el perfil lanzó una supuesta promesa de campaña en la que la rival de Xóchitl Gálvez prometía la circuncisión “gratuita y obligatoria para los recién nacidos”.

Esta publicación hace burla a las raíces judías de Sheinbaum, religión que la propia mandataria ha dejado en claro que no práctica, aunque sí sus padres: “Vamos a implementar el programa de circuncisión gratuita y obligatoria en todo el país para los hombres recién nacidos, esto para apoyar a que los circuncidados en una edad adulta puedan tener un menor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, como VIH. Queremos que las prácticas sexuales seguras sigan siendo esenciales.”

Esta publicación tomó aún más fuerza cuando Sheinbaum obtuvo el triunfo y hasta se promovía en diversas cadenas de WhatsApp y en Facebook contra Morena y si bien, el equipo de relaciones públicas de la presidenta intentó frenar los memes, el daño ya estaba hecho y hasta contaba con su propia petición de Change.org que solicita que Claudia no intente retirar el prepucio de los bebés, además las redes sociales se llenaron de mensajes como: “Mi prepucio es mío, no de Sheinbaum. No a la circuncisión obligatoria”, entre otras cosas.

Fuentes: Tribuna