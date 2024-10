Sheinbaum reacciona a sentencia de Genaro Garcia Luna: Recuerda comparación con 'El Chapo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional este jueves 17 de octubre del 2024. Medios de comunicación la cuestionaron sobre la sentencia al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien pasará 38 años en prisión en Estados Unidos (EU).

En su intervención, la primera presidenta mencionó que, el día de ayer, miércoles 16 de octubre, en la Corte de Brooklyn (en Nueva York), el juez Brian Cogan sentenció a Genaro García Luna a 38 años de prisión y dos millones de dólares de multa, luego de encontrarlo culpable por múltiples delitos relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas. Sheinbaum recordó que era importante hablar de este tema, ya que los ilícitos ocurrieron en medio de la guerra contra el narco que declaró el expresidente panista Felipe Calderón.

Claudia Sheinbaum habló sobre la sentencia a Genaro García Luna. Foto: Facebook

Expresidente que llegó a la Presidencia mediante un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco”, declaró este jueves.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano declaró que la sentencia contra el exfuncionario mexicano, quien era la 'mano derecha' del expresidente Calderón Hinojosa, demuestra la importancia de que no haya impunidad ni en México ni en Estados Unidos. No obstante, la presidenta reconoció que su condena solo hace justicia "en parte". De igual forma señaló que, más allá del asunto penal, lo ocurrido con García Luna no puede volver a suceder en la República Mexicana.

En esta misma conversación, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a las y los mexicanos a no olvidar lo que ocurrió en el sexenio de 2006 a 2012, incluyendo las condecoraciones que se le entregaron a García Luna pese a los señalamientos en su contra y el aumento de violencia del que el país fue testigo. También comentó que el verdadero cambio llegó a México en 2028, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Juez Cogan compara a García Luna con 'El Chapo' Guzmán

Del mismo modo, la presidenta recordó que el juez Brian Cogan, en su declaración contra Gacía Luna, apuntó que no había diferencia entre él y el exlider del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien tuvo una sentencia de cadena perpetua.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'