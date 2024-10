Continúa el paro de jueces y magistrados en protesta por la Reforma Judicial

Ciudad de México. – La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informó que el paro de labores seguirá vigente, en rechazo a las recientes acciones del Senado de la República y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Hay que señalar que la suspensión de labores será parcial, con atención únicamente a casos urgentes, mientras se mantiene la exigencia de respeto a la independencia judicial.

La asociación confirmó que 809 personas juzgadoras votaron por continuar con el paro, enfatizando que esta medida refleja la unidad del Poder Judicial y el respaldo al movimiento del personal jurisdiccional. En un comunicado, los jueces y magistrados calificaron como un “rechazo contundente y enérgico” las medidas adoptadas por el Senado y el CJF, argumentando que ambas instituciones vulneran el equilibrio de poderes.

El comunicado señala que el Senado incurrió en una “infame tómbola”, describiendo el proceso como un espectáculo de burla hacia los juzgadores nacionales, en referencia al polémico método de selección utilizado para elegir nuevos magistrados. Además, acusaron al CJF de no haber emitido reglas claras que den certeza a los derechos de los jueces y magistrados, generando un ambiente de incertidumbre para los titulares del Poder Judicial.

Los juzgadores subrayaron que ambas instituciones han ignorado las suspensiones judiciales emitidas en los juicios de amparo contra la Reforma Judicial, aprobada recientemente por el Congreso. "El actuar de estas autoridades se ha caracterizado por el incumplimiento de las determinaciones judiciales", señalaron, denunciando que la reforma pone en riesgo tanto la independencia del Poder Judicial como el Estado Democrático de Derecho.

En su comunicado, los magistrados y jueces hicieron un llamado a las autoridades involucradas para reconsiderar sus acciones y respetar las decisiones emitidas por los órganos judiciales. "Es fundamental preservar el equilibrio de poderes y garantizar que las normas que rigen nuestro Estado de Derecho sean acatadas", indicaron.

Para quien no lo sepa, la tensión aumentó luego de que, el pasado 17 de octubre, una jueza federal ordenó a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y al Diario Oficial de la Federación (DOF) que retiraran el decreto de la Reforma Judicial en un plazo de 24 horas. La orden respondió a las suspensiones emitidas en varios juicios de amparo, que buscan frenar la entrada en vigor de las modificaciones constitucionales propuestas, las cuales incluyen la elección de jueces y ministros por voto popular.

Sin embargo, en su conferencia matutina, Sheinbaum rechazó la orden, afirmando que el decreto no será retirado del DOF.

Primero: no tiene atribución, una jueza no está por encima del pueblo de México. Segundo: jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo; tercero: porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente la publicación. No vamos a bajar la publicación", declaró la mandataria.