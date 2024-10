Hoy No Circula en sábado: ¿Habrá Contingencia Ambiental en este 19 de octubre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal y como te informamos en TRIBUNA esta jornada de sábado 19 de octubre estará llena de actividades con motivo del Día de Muertos, el cual se encuentra a tan solo semana y media de distancia, tal es el caso del desfile de alebrijes monumentales se celebrará precisamente hoy en calles capitalinas. Es natural que una gran cantidad de personas estén pensando en salir a disfrutar de la diversión que la Ciudad de México tiene para ofrecer, pero… ¿puedes sacar tu auto o tendrás que dejarlo en casa? A continuación te contaremos los detalles.

Es bien sabido que, diariamente, (con excepción de los días domingo) la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) lanza un comunicado a través de sus redes sociales, donde revela cuáles serán las placas que no podrán salir a las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como también informa si habrá Contingencia Ambiental y por en de Doble Hoy No Circula, tal y como ocurrió a lo largo de este 2024, en temporada de primavera-verano.

Hoy No Circula para este 19 de octubre

Créditos: X @CAMegalopolis

¿Este sábado habrá Contingencia Ambiental?

Esta medida suele activarse cuando la CAMe detecta una mala calidad en el aire de la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex). A lo largo del mes de abril, mayo e incluso algunas semanas de junio, la mencionada dependencia se vio obligada a encender las alertas debido a las fuertes olas de calor que se detectaron en la zona centro, a ello se le sumaron las emisiones de combustión que provocaban un efecto invernadero dañino para la población; pero este fin de semana no será el caso.

¿Qué autos no podrán circular este sábado 19 de octubre?

De acuerdo con información expedida por la CAMe, el Hoy No Circula de este tercer sábado del mes de octubre seleccionó a los vehículos con Holograma 1 y terminación en placas impar, al igual que todos los Holograma 2 y placas foráneas, con excepción de aquellos con Holograma 00 y 0, los cuales quedaran exentos junto a los autos eléctricos e híbridos, los cuales no realizan las mismas emisiones de contaminantes que los carros tradicionales.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

