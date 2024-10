Día Internacional de la No Violencia: ¿Por qué se celebra el 2 de octubre? Origen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia. Se trata de una iniciativa a nivel mundial que busca garantizar la paz entre pueblos y naciones, así como resolver las problemáticas a través del diálogo. Sin embargo, pocas personas conocen el origen de esta conmemoración, el resto de sus objetivos, así como la persona a la que se le hace homenaje, incluso la primera de estas efemérides.

El 2 octubre es el Día Internacional de la No Violencia y también nació para hacer un homenaje a una de las personas más importantes a nivel mundial. Esta conmemoración surgió después de que la Asamblea General de la ONU lo determinará en junio. De 2007, cuando se estableció esta conmemoración con el objetivo de difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública.

De acuerdo con la resolución, el objetivo es resaltar la relevancia universal del principio de la no violencia y el deseo de asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. la no violencia también se conoce como resistencia Pacífica, lo cual incluye marchas y conmemoraciones. También existe la no cooperación y la intervención no violenta, como son los bloqueos y las ocupaciones.

¿Por qué se conmemora el 2 de octubre?

El Día Internacional de la No violencia se conmemora cada 2 de octubre a manera de homenaje a uno de los hombres clave en esta materia, quien a lo largo de su vida evitó las confrontaciones y logró sus objetivos de manera pacífica. Se trata de Mahatma Gandhi, quien nació justamente un 2 de octubre. Fue el líder del movimiento de independencia en la India y es considerado como pionero de la filosofía de la no violencia.

"La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre" Mahatma Gandhi.

La importancia de este día radica sobre todo cuando se observa el mundo y los sucesos actuales en el caso de México, la guerra interna en el cartel de Sinaloa a nivel internacional, el conflicto de Estados Unidos con Rusia, el de Ucrania con Rusia, así como el de Israel con Palestina e Irán.

