FOTOS: Captan presuntos fantasmas en Zona Diamante de Acapulco; son una niña y una mujer

Acapulco, Guerrero.- A lo largo de la semana pasada, en TRIBUNA te contamos todos los detalles relacionados al paso del huracán ‘John’, el cual dejó daños incalculables en Guerrero y, hasta hace solo dos días algunos medios reportaban la muerte de, por lo menos, 29 personas. Bajo este contexto, muchas personas decidieron comenzar a grabar las inundaciones que se pudieron percibir en todo Acapulco y zonas colindantes, estos clips no tardaron en volverse virales por lo impresionante de su material; sin embargo, hubo uno que resaltó por encima de los demás.

Dicho video fue captado el pasado 26 de septiembre, en una zona departamental de la Zona Diamante, de Acapulco, en el video, la persona que captó el clip parece tener la intención de captar la notable inundación que embargaba su calle, la cual aparentemente alcanzaba el medio metro de altura, pero en el proceso consiguió capturar un par de presencias paranormales, las cuales fueron percibidas por los internautas, luego de que el cortometraje en cuestión fuese publicado en redes sociales como TikTok.

Captan a presunto fantasma en Acapulco

En el video, se puede ver que, en una de las ventanas del edificio hay una mujer que se está asomando, junto a una niña. Lo que realmente llama la atención de la escena es la curiosa vestimenta de ambas féminas, especialmente la de la mayor, quien parece estar utilizando un vestido de novia, mientras que la infante trae un vestido blanco. Esto llamó poderosamente la atención de los internautas, quienes se percatan que ambas desaparecen cuando la cámara vuelve a enfocar dicha ventana.

Como era de esperarse, el video que, originalmente fue publicado por la usuaria @jimvalensi26, se inundó con mensajes de personas que querían notaron la supuesta presencia paranormal: “¿Vieron a la que está vestida de novia y después ya no está? Qué miedo”,”Oye amiga y ¿si hay habitantes ahorita ahí? Es que se ve a una persona vestida de novia”, “¿Quién más vio a la mujer vestida de novia? Y lo peor es que está en el departamento que dice ‘se renta’”, “Qué onda con la señora vestida de novia, no se ve ni su cara. Eso me dio miedo”.

Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce si este video es real o si se trata de algún montaje realizado por algún experto en edición, lo que sí se sabe es que ya ganó gran notoriedad en la plataforma de videos cortos y una gran cantidad de personas aseguran que sintieron escalofríos con tan solo observar la silueta de la mujer, aunque muy pocos notaron la pequeña figura de la niña que estaba a su lado.

