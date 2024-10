Militarización: La Guardia Nacional se anexa a la Sedena y 15 mil se van a la SSPC

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Guardia Nacional pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde el primer minuto del pasado 1 de octubre, lo anterior después de que el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador firmara el decreto en su última mañanera. Esto ha generado una ola de críticas por parte de politólogos, la oposición y empresarios, quienes aseguran que se está en un proceso de militarización del país.

En ese sentido, la anexión de la Guardia Nacional es un proceso diferente, ya que alrededor de 15 mil elementos que no tuvieron formación militar no podrán acceder a las Fuerzas Armadas. Por lo cual tendrán que trabajar en la Secretaría de seguridad y protección ciudadana, que ahora está a cargo de Omar García Harfuch, lo anterior debido a los transitorios de la reforma que facultaban a la Sedena de impedir el ingreso de alguien que no tenga extirpe militar..

La polémica en cuanto a la militarización del país surge debido a las promesas de Andrés Manuel López Obrador de sacar al Ejército de las calles e implementar una Guardia Nacional que se encargaría de las tareas civiles. Sin embargo, esto no pudo estar más alejado de la realidad, ya que la Guardia Nacional también se encargó del combate al narcotráfico, implementación de planes en tiempos de desastre, así como seguimiento de personajes públicos.

Todas esas tareas la hacían como policía civil, sin embargo, ahora ya tendrán el respaldo de las Fuerzas Armadas y se convierten en parte de ellas. Es decir, la Guardia Nacional sí pasó por un movimiento de militarización, ya que todos los elementos que no tenían formación militar serán separados y el resto tendrán que cumplir bajo la disciplina del nuevo mando.

La intención de Andrés Manuel López Obrador de Anexar la Guardia Nacional a la Sedena es dotarla de solidez y honestidad. Asimismo, en la reforma se establece que el Presidente de la República tendrá la facultad de elegir al titular de la ahora dependencia. Entre las modificaciones se establece que la Guardia Nacional será una fuerza de Seguridad Pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial.

