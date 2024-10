Líder de Movimiento Ciudadano revela que padece cáncer; ya inició con las quimioterapias

Xalapa, Veracruz.- Durante la cuarta asamblea de delegados de Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz, el dirigente nacional del partido, Dante Delgado, comunicó que padece cáncer de estómago y reveló que ya comenzó con su proceso de quimioterapias. Delgado Rannauro compartió detalles de su rehabilitación y exhortó a los integrantes de su partido a mantener la calma, pues está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de los especialistas.

Durante esta reunión, misma que se realizó en la ciudad de Xalapa se anunció a Luis Carbonell de la Hoz como el nuevo coordinador estatal de MC en sustitución de Sergio Gil Rullán, además, el hijo del líder emecista, Dante Alfonso Delgado Morales, fue anunciado como presidente del Consejo Estatal. La diputada federal y coordinadora de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, y el excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, también asistieron al evento.

Además se los digo para que ya no se mortifiquen, tenía cáncer, ya no tengo cáncer, son dos cosas diferentes, en los estudios para 10 años dicen que si te dan quimioterapia y la medicina complementaria te da un año y medio más de vida, así que yo por eso me estoy dando quimioterapia para que pueda estar un año y medio más", dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano en su corta intervención.