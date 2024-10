Claudia Sheinbaum niega notificación sobre eliminación de reforma judicial

Ciudad de México. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó esta mañana durante su conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo que aún no ha recibido la notificación oficial de la jueza Nancy Juárez Salas, del Juzgado Decimonoveno de Distrito en Veracruz, quien ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma al Poder Judicial. Esta medida fue dictada el 17 de octubre, pero hasta la fecha, según Sheinbaum, no ha sido comunicada formalmente.

Todavía no hemos sido notificados. Hoy en la mañana pregunté a la consejera jurídica, Ernestina Godoy. Sale la publicación en un medio y no hemos sido notificados”, subrayó la mandataria. Pero eso no fue todo, pues la presidenta explicó que recibir la notificación implica que la orden sea enviada jurídicamente a su equipo, lo que hasta el momento no ha sucedido, pese a que la decisión ha sido difundida en la prensa.