Poder Judicial sostiene paro: Se rehúsan a retomar actividades pese a orden del CJF

Ciudad de México.- La reforma al Poder Judicial desestabilizó a este ramo. Desde hace unos meses dio pie a discusiones, marchas, críticas, amparos emitidos por jueces en un intento por retirarla del Documento Oficial de Federación (DOF), y hasta paros laborales. En este último caso se ha extendido por varias semanas y la fecha de término sigue sin fijarse, pese a los llamados que ha hecho el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para reanudar actividades.

Aún inconformes, los empleados del PJF en San Lázaro han decidido mantener la pausa, según anunciaron por la tarde de este jueves 24 de noviembre. De la misma manera que en ocasiones anteriores, antepusieron el argumento que apunta que "no hay condiciones" para retomar el trabajo. Por otra parte, manifestaron que todo el colectivo está dispuesto a enfrentar las consecuencias de su decisión.

Los trabajadores explicaron consideran inseguro el entorno, por lo que no se arriesgarán a exponerse. Aparte enfatizaron que sus demandas laborales no han sido atendidas y que no hay claridad sobre cómo se garantizarán sus derechos. En respuesta el CJF advirtió que podrían aplicarse descuentos a los empleados que persistan en el paro. Esto sucede después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, evidenciara que los jueces, magistrados y ministros que se rehúsan a trabajar seguían percibiendo su salario intacto.

También subrayó que, a raíz de esta situación, se han visto afectados 13 mil casos judiciales. "¿Por qué algunos casos si los tratan y otros no (…) Cuando un trabajador o trabajadora se va a huelga, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo no recibe sus percepciones, entonces sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México". En la conferencia de esta mañana dijo no entender la molestia de los participantes, pues la reforma respetará sus derechos y su objetivo beneficiará a México al terminar con el nepotismo y la corrupción.

Recordó la reciente disposición tomada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual dio 'luz verde' al INE para continuar con la organización de la elección del próximo 2025, en la que se votará por nuevos representantes judiciales. "Vamos a ser responsables todos y a ser un ejemplo para el mundo de cómo en México hay democracia”, puntualizó.