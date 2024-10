No hay fecha clara para el fin de la violencia en Sinaloa, reconoce Rocha Moya

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- Hace unas semanas, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguraba que la situación de violencia en el estado estaba bajo control e instaba a los sinaloenses a conservar la calma y confiar en las autoridades. Sus declaraciones molestaron a los ciudadanos, al considerarlos una mentira, por ello y por la incompetencia de la administración para terminar con la inseguridad, solicitaron ante el IEES la revocación de mandato del político. Este viernes, el líder estatal cambió su discurso y reconoció que Sinaloa atraviesa un momento complicado.

Según dijo, el conflicto se derivó de la captura de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Aseguró que se han pensado en estrategias para culminar con la delincuencia; dicho operativo contaría con el apoyo del Gobierno Federal. Pese a los continuos esfuerzos, aseveró que aún no tiene una fecha clara sobre el fin de la ola de violencia que inició el 9 de septiembre. El discurso deja zozobra en la población, que ha sido afectada por la pugna entre células del narcotráfico, a nivel social y económico.

Durante una reunión con legisladores de la bancada de Morena el 24 de octubre en la Cámara de Diputados, Rocha Moya apuntó que se han registrado signos de disminución de la inseguridad, no obstante, ésta aún persiste. "No tenemos todavía una clara idea de cuándo van a terminar, seguimos en la contienda", mencionó.

Destacó que el problema se ha focalizado principalmente en Culiacán y algunas localidades cercanas, y criticó a los medios por amplificar la situación. Por otra parte, confesó que este escenario no es nuevo. "No es inédito, en Sinaloa han ocurrido otros momentos en donde grupos delincuenciales se confrontan". En este sentido, se dijo agradecido por contar con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo ha sido crucial para atenuar la violencia. "Nosotros no podríamos como gobierno estatal resistir a esos embates entre los grupos".

Antes de salir del Palacio de San Lázaro, la prensa lo cuestionó sobre la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con el asesinato de Héctor Melesio Cuén, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien fue asesinado el mismo día de la captura de 'El Mayo', frente a lo cual optó por reservarse su opinión. "A mí no me toca opinar sobre este tema, lo contaminaría. Dejo que la Fiscalía haga lo suyo".

