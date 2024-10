Por esta razón Lilly Téllez es tendencia en redes y este es el terrible apodo que le pusieron

Ciudad de México. — Lilly Téllez volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de criticar públicamente al exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, por comer en su curul durante una sesión del Senado. La legisladora panista utilizó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para cuestionar al político morenista, desatando una ola de reacciones encontradas tanto a su favor como en su contra.

Con su estilo frontal, Téllez acusó a Augusto de mostrar una falta de respeto hacia el Senado y afirmó que ni siquiera en una cantina sería tolerada tal conducta. "Haber carecido de educación en su hogar, no lo exime de su ignorancia. Qué falta de respeto al Senado, hasta en una cantina destacaría por su vulgaridad. El cargo, el poder y el dinero, no le quitan lo grosero", escribió la senadora en su publicación acompañada de un video que muestra al exgobernador comiendo durante la sesión.

Cabe mencionar que el comentario de Téllez rápidamente generó controversia en plataformas digitales. Muchos usuarios defendieron a Adán Augusto y cuestionaron a la senadora por recurrir a la confrontación en lugar de centrarse en el debate legislativo. "¿No es más grosero grabar a las personas sin su consentimiento?", escribió un usuario, mientras que otros la acusaron de clasismo y de mantener una actitud obsesiva hacia sus colegas, especialmente hacia las mujeres jóvenes en política.

Estás obsesionada con las mujeres jóvenes haciendo política no tradicional. Sube el nivel de debate", fue uno de los mensajes que circuló en redes. Otros señalaron que la senadora no había terminado la preparatoria, añadiendo: "La que no tiene ni la prepa concluida quiere hablar de estudios".