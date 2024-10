Cynthia López Castro no renunció al PRI, la corrieron, asegura 'Alito' Moreno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La renuncia de la legisladora Cinthya López Castro, quien se separó del PRI y de su bancada en la Cámara Alta, fue comentada por Alejandro Moreno, presidente nacional y senador del partido. Esta decisión se da poco tiempo después de que se la acusara de haber respaldado la reforma de "supremacía constitucional" al no votar en contra de la iniciativa en la sesión del jueves pasado.

En una conferencia de prensa, el priista destacó que la senadora faltó a la sesión parlamentaria sin justificar su ausencia y no expresó su oposición a la reforma. Esta acción se considera una infracción al artículo 11 del reglamento del grupo parlamentario, que requiere que todos los integrantes de la bancada voten de manera unificada en contra de las modificaciones constitucionales propuestas por Morena, mismas que "destruyen el país, van en contra de los derechos, van en contra de las libertades", apuntó.

Ante la omisión, los funcionarios del tricolor se reunieron en una junta. En ella resolvieron expulsar a López Castro del grupo parlamentario por no acatar el acuerdo indicado en el reglamento. Moreno apuntó que el actuar de López Castro no fue determinante para que la iniciativa se avalara, pero fue percibida como una prueba de mala relación. Demuestra indisciplina, falta de claridad y "transparencia del sentido de un acuerdo en el voto unificado".

Poco antes de dicha declaración, López Castro intentó cubrir la salida del partido con la fachada de renuncia. En una breve conferencia comentó que en la vida hay momentos propicios para "cerrar ciclos". Agradeció al PRI y prometió que seguirá trabajando por su ciudad y país, "siempre guiada por los mismos valores y principios", declaró.

Según dijo, la dimisión al parido en el que militó durante más de 20 años se debe a las importantes diferencias que tiene con el dirigente, a quien le guarda respeto y le desea "mucho éxito y agradezco las oportunidades que me dio y el tiempo que pudimos caminar juntos. Pero hoy tenemos diferencias y no hay vuelta atrás". También acusó que la esencia original del PRI se perdió con el paso del tiempo, y en la actualidad el tricolor "ya no escucha, ya no hay disidencia, donde si alguien quiere opinar diferente te expulsan".

