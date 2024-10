Clima en CDMX hoy 3 de octubre: Conagua alerta por lluvias en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Conagua alertó por el mal clima en CDMX para este jueves 3 de octubre, debido a las fuertes rachas de viento, lluvias y bajas temperaturas que se pronostican durante el día. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México pidieron a la población tomar las medidas de precauciones y serias para evitar cualquier tipo de enfermedad respiratoria relacionada con las inclemencias del clima.

De acuerdo con el pronóstico del clima en CDMX del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 3 de octubre, durante la tarde el ambiente será fresco a templado, con algunas lloviznas aisladas; los vientos serán del Norte y Noreste con rachas superiores a 50 km/h, consulte la Alerta Amarilla. El amanecer del jueves se prevé fresco, y frío en partes altas. Por lo que permanecerá abrigado y tener un paraguas a la mano no estará de más.

Por la mañana, ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas del valle de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo nublado con lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Clima en CDMX hoy 3 de octubre, foto: especial

Temperatura en CDMX

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Clima en CDMX hoy 3 de octubre: Fuertes lluvias y día nublado

Para el clima en Ciudad de México, se espera cielo parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 15°C. Por la tarde, se pronostica lluvia débil con cielo cubierto y con temperaturas en torno a los 19°C. Durante la noche, habrá cubierto con temperaturas cercanas a los 15°C. Vientos del Noreste a lo largo del día, con una velocidad media de 8 km/h.

Las autoridades de la Ciudad de México piden a la población seguir las recomendaciones del personal de Protección Civil en caso de alguna emergencia, así como permanecer en casa en la medida de lo posible. Asimismo, durante esta temporada de lluvia se exhorta a la ciudadanía a no tirar basura en las calles, ya que esto genera tapones en drenaje y alcantarillado que deriva en inundaciones.

Fuente: Tribuna