Implementan operativo contra Rodadas del Terror por Día de Muertos en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya iniciaron las actividades por el Día de Muertos en la Ciudad de México. Miles de creyentes acuden a los panteones, otros preparan sus ofrendas y muchos más ya están listos con su pan de muerto. Sin embargo, también se prevé la realización de las llamadas rodadas del terror en diferentes puntos de la capital, es por ello que las autoridades de la Ciudad de México implementaron un operativo especial para que se respeten las leyes y evitar que los motociclistas circulen drogados o bajo los influjos del alcohol.

Se tienen previstas una serie de rodadas con motivo de Día de Muertos en la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, pondrá en marcha un dispositivo de seguridad y vialidad para salvaguardar la integridad física de los participantes y la población en general, en el que se pondrá especial énfasis al cumplimiento del Reglamento de Tránsito, en las 16 alcaldías.

En el operativo también se prevé una parte que se dedique solamente a la prevención, por lo que antes del inicio de las rodadas se les explicará a los organizadores cuáles son los artículos del Reglamento de Tránsito que no deben violar, por tal motivo deben contar, tanto el conductor como el acompañante, con casco protector reglamentario, también deben tener su documentación en regla para circular, no pueden viajar en la unidad menores de 12 años de edad ni más de dos personas, no invadir los carriles confinados y respetar el sentido de las calles.

Rodadas del Terror en CDMX, foto: especial

Las autoridades capitalinas le dejaron claro a la organización de cada una de estas rodadas que pueden suspender su evento y trasladar sus vehículos al corralón en caso de realizar maniobras peligrosas o acrobacias que puedan poner en riesgo la integridad de ellos y de las personas que se encuentran cerca, de esta manera se busca prevenir afectaciones o accidentes mortales durante los siguientes días en la capital.

De esta manera, la dependencia capitalina pidió a los participantes de las rodadas del terror respetar todas las disposiciones a la hora de conducir sus motocicletas en la Ciudad de México, así como usar todas las medidas de seguridad, entre las que destacan cascos y protecciones. Cabe señalar que las multas por no respetar el reglamento de tránsito en la capital van de las 10 a las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Fuente: Tribuna