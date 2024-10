Tras toma de protesta de Sheinbaum, Lilly Téllez se despide del programa de Ciro Gómez

Ciudad de México.- La senadora y periodista, Lilly Téllez, se ha mostrado como una fuerte crítica a la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y una ferviente opositora de Morena, ya sea en sus redes sociales, durante su etapa su participación en el Senado como parte del Partido Acción Nacional (PAN) o en cualquier espacio en el que tiene la oportunidad de emitir su opinión.

A través de su cuenta oficial de X, la sonorense les informó a sus seguidores que ya no formará parte del programa de su colega Ciro Gómez Leyva, el cual se transmite por la señal de Radio Fórmula. Sin embargo, Lilly no explicó cuál fue el motivo de abrupta salida, misma que se suscita días después de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

Ya no estaré en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva; la empresa suspendió mis participaciones. Agradezco atentamente a @Radio_Formula y a @CiroGomezL por el tiempo en el que colaboré en su espacio”, detalló la legisladora en su mensaje.

La representante del PAN tenía una participación activa en la emisión de Gómez Leyva cada lunes y en su última intervención, compartió una lista de las 10 peores cosas que, a su parecer, dejó el gobierno de López Obrador. Téllez no tuvo oportunidad de opinar sobre la toma de protesta de Sheinbaum en el espacio de Ciro, pues este evento se llevó a cabo el martes 1 de octubre.

Hace apenas unos días, luego de la investidura de Claudia, Lilly Téllez se pronunció al respecto de una fotografía en la que se aprecia a la mandataria mientras besa la mano de Manuel Velasco, senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hecho que calificó como una mal ejemplo por parte de la nueva presidenta de México.

Nunca se agachen ante nadie, no besen manos sucias, no hagan reverencia a los corruptos. Vale más tener dignidad, que tener la banda presidencial. El mérito verdadero es el respeto a sí mismas, no traicionen sus principios por poder y dinero. Es preferible ser una mujer honorable, que llegar a la presidencia por humillarse", escribió en una publicación.