Hoy No Circula 5 de octubre: ¿Sábado de Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- Es posible que esta semana haya sido especialmente complicada para las personas que habitan en la zona centro del país, puesto a lo largo de estos días se han reportado lluvias alrededor del Valle de México que, probablemente, complicaron la movilidad de los capitalinos, quienes vieron sus vehículos estancados por el tráfico y las inundaciones, pero aún así eso era mejor a estarse mojando en el transporte público como es el caso del Metro.

Debido a ello, es natural que una gran cantidad de personas hayan optado por sacar sus vehículos; sin embargo, ni siquiera en estas circunstancias el programa Hoy No Circula dejó de funcionar, por lo que es esencial que verifiques las designaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sobre qué autos no podrán salir en las próximas horas y, de esta manera, puedas evitar multas innecesarias.

Hoy No Circula para el 5 de octubre

¿Este sábado habrá Contingencia Ambiental?

El Doble Hoy No Circula suele activarse cuando hay Contingencia Ambiental debido a la mala calidad en el aire de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). A lo largo del mes de abril, mayo e incluso algunos días de junio, la CAMe se vio obligada a activar las alertas debido a las fuertes olas de calor sumadas con las emisiones de combustión provocaban un efecto invernadero dañino para la población.

¿Qué autos no podrán circular este sábado 5 de octubre?

Este sábado 5 de octubre, no podrán circular los autos que tengan holograma 1 terminación de placas impar y holograma 2, al igual que los foráneos. Por otro lado, los autos con holograma 0 y 00 quedarán exentos de esta regla, a la par que los autos eléctricos e híbridos, dado a que éstos no suelen producir la misma cantidad de emisión de carbono en comparación a los vehículos tradicionales.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

Fuentes: Tribuna