Así es la casa de Hello Kitty en Plaza Satélite: Horarios, costos y actividades

Ciudad de México.- No cabe duda que Hello Kitty es uno de los personajes más queridos y populares a nivel mundial, y ahora los habitantes de la Ciudad de México y del municipio de Naucalpan tendrán la oportunidad para vivir una experiencia única junto a la gatita Blanca. Esto debido a que se ha perturbó. El Hello Kitty café pop up Store en plaza Satélite. Se trata de una experiencia única que tendrá tiempo limitado. Es por ello que ahora se muestran todos los detalles.

La popularidad de Hello Kitty se ha disparado entre los mexicanos durante los últimos años y recientemente se inauguró la nueva cafetería de esta Gatita con motivo de la celebración de su 50 aniversario, Es decir, se abrió la hello Kitty café pop up Store, la cual está ubicada al interior de plaza satélite, en los límites del municipio de Naucalpan, con la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Hoy esta tienda está ubicada en el tercer piso de la Plaza y estará disponible por tiempo limitado. La tienda se ha vuelto toda una tendencia en redes sociales, no solamente por el personaje, sino por los deliciosos platillos que se ofrecen. Así como por la estética y decoraciones en tonos rosados que predominan en este mágico mundo que te adentra en la vida de Hello Kitty y sus amigos. De esta manera, es el lugar perfecto para tomarse selfies de diferentes estilos.

Tienda de Hello Kitty en Satélite, foto: especial

En la tienda de Hello Kitty se vende no solamente alimentos y bebidas únicas, sino que también los asistentes podrán encontrar deliciosos postres, entre los que destacan galletas, cupcakes, pasteles, croissants, matcha, latte, gaseosas, limonadas y hasta sodas italianas. Incluso hay algunas creaciones gastronómicas que están inspiradas en cada 1 de los personajes de esta compañía japonesa, Sanrio.

La hello Kitty café pop up Store satélite estará abierta al público hasta el próximo 31 de diciembre. Se trata de una experiencia especial por el 50 aniversario de la Gatita. Asimismo, abrió sus puertas en septiembre pasado y se recomienda a los interesados en asistir lo antes posible para no perderse este evento. La casa de Hello Kitty abre a las 9:00 horas y cierra sus puertas a las 21:00 horas, trabaja de lunes al miércoles en este horario, mientras que los jueves cierra a las 22:00 horas y los sábados y domingos a las 21:30 horas.

Fuente: Tribuna