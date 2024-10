Hoy No Circula Martes 8 de octubre: ¿Se activó la Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Continúa la segunda semana del mes! Y si hoy, martes 8 de octubre del 2024, tienes planeado movilizarte en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) u otras zonas del Valle de México, es muy importante que te informes sobre cuáles son las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula. ¿Se activó la Contingencia Ambiental esta jornada? Aquí te informamos.

¿Hay Contingencia Ambiental este martes 8 de octubre en CDMX y Edomex?

A través de sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalla que este martes 8 de octubre los niveles de contaminación y de ozono en el centro de la República Mexicana están dentro de los parámetros, por lo que no se ha activado la Contingencia Ambiental y el Hoy No Circula funciona con normalidad.

Esto significa que en esta jornada solo no transitan los carros que tienen engomado color rosa, terminación de placas 7 y 8 y que cuentan con el holograma 1 o 2. ¡Toma nota! Recuerda que las reglas del programa se aplican desde las 05:00 horas, tiempo del centro, hasta las 22:00 de la noche.



Estos son los autos exentos del programa Hoy No Circula

El Hoy No Circula no afecta a todos los autos en el Valle de México, ya que quedan exentos los que tienen holograma de verificación 0 y 00, así como a los híbridos o eléctricos. De igual forma, están libres de las reglas de tránsito los coches que tienen placas de discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos.

Tampoco se contemplan en las reglas a los coches que brindan servicios de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Salud. Las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos igualmente pueden circular todos los días.

¿A cuánto equivale la multa por infringir el programa?

Si no respetas las reglas del Hoy No Circula los días que se mantiene activo, serás acreedor a una multa: en la Ciudad de México oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX) te detendrán y te verás obligado a pagar 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, es decir, de mil 509.80 a dos mil 264.70 pesos mexicanos. En tanto, en el Estado de México te cobrarán una cantidad de mil 460.80 pesos; el monto puede variar por entidad. ¡Cuida tu economía!

