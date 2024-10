¿Qué pasó con AMLO? Así fue la última aparición que el expresidente hizo en público

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han transcurrido solo unos días desde que terminó el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ya cientos de usuarios en redes sociales han comenzado a manifestar su nostalgia. Y es que imágenes y videos relacionados con su último día como figura pública han alimentado este sentimiento. Entre ellos está un video compartido por uno de sus vecinos en su residencia ubicada en la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México.

En el material se observa a López Obrador vistiendo la banda presidencial antes de partir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Su última aparición pública tuvo lugar el pasado 1 de octubre en el Congreso de la Ciudad de México, durante el nombramiento de Sheinbaum Pardo como la primera mujer presidenta en la historia de México. Claudia recibió la banda presidencial de manos de Ifigenia Martínez, de 94 años de edad, una emblemática figura de la izquierda mexicana.

Esto sucedió bajo la atenta mirada de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, considerado el presidente más popular de la historia reciente del país. En la ceremonia, el ahora expresidente entregó la banda presidencial a Ifigenia Martínez, quien falleció solo unos días después, el 5 de octubre Ifigenia había sido seleccionada personalmente por Sheinbaum para colocarle la banda. Desde ese momento, López Obrador se retiró del ojo público, tal como lo había anunciado previamente.

En cuanto a su último mensaje en redes sociales antes de dejar la presidencia de México, López Obrador se dirigió a los ciudadanos con un video que recopilaba diversos momentos de su gestión, diciendo: "El pueblo de México es amoroso, el mejor del mundo. Muchas gracias y hasta siempre".

Aunque en repetidas ocasiones había afirmado que tras finalizar su mandato y entregar el poder a Sheinbaum Pardo se mudaría a Palenque, Chiapas, días antes del fin de su Gobierno, Andrés Manuel decidió postergar su mudanza. Desde Palacio Nacional, el expresidente anunció que se quedaría algunos días más en la Ciudad de México. "Les informo que me voy a quedar unos días más, me voy a aclimatar y luego me iré a Palenque. Así que no me esperen todavía", declaró.

Fuente: Tribuna