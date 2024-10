Suplente para alcaldía Chilpancingo confiesa que tiene miedo; promete restaurar normalidad

Comparta este artículo

Chilpancingo, Guerrero.- A seis días de haber asumido su cargo como alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos fue decapitado por criminales que, no conformes con haberle arrebatado la vida, prepararon un espectáculo salvaje en el que expusieron la cabeza del funcionario sobre el toldo de una camioneta estacionada. Antes, la delincuencia había asesinado al secretario general del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia. Bajo este contexto, Gustavo Alarcón fue asignado para suplir al priista, pese al riesgo que el cargo conlleva.

En una entrevista periodística, subrayó su compromiso de asumir esta responsabilidad, aunque reconoció que siente miedo. No obstante, "debemos cumplir con nuestras responsabilidades", ya que "nos necesita mucha gente". A su vez, fijó como meta restablecer la normalidad en la región. A diferencia de Arcos, ya cuenta con protección personal proporcionada por agentes estatales y municipales, pero no contempla traslados en vehículos blindados, sino únicamente el acompañamiento. Aún no ha tomado protesta y explicó que este proceso puede tomar varios días.

Alejandro Arcos ganó las elecciones pasadas; con ello, se colocó en una de las pocas ciudades donde los ciudadanos votaron en contra del oficialismo a modo de inconformidad por la creciente violencia en la región nutrida por la predecesora, Norma Otilia Hernández (exrepresentante de Morena), a quien se le acusaba de tener acuerdos con miembros del cartel Los Ardillos. En su campaña, Arcos prometió implementar un plan de seguridad denominado 'Blindaje Chilpancingo', que incluía la contratación de más policías, la compra de patrullas adicionales y el fortalecimiento de los sistemas de denuncia e investigación.

¿Quién es Gustavo Alarcón?

Gustavo Alarcón fue designado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como suplente de Alejandro Arcos en las elecciones de este año. Anteriormente, en 2021, había competido por la alcaldía representando al Partido Acción Nacional (PAN), pero perdió frente a la exalcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez. Es Médico Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de donde se graduó en 1980. En el 2000 finalizó su especialidad en Medicina Interna.

Para que Alarcón asuma el puesto, el Congreso del Estado debe ratificar la designación. "Tiene que hacer una reunión la síndica para poder avisar que efectivamente existe la ausencia [del alcalde]. Hoy [8 de octubre] sesiona el Congreso, posiblemente sea hoy, o mañana, o pasado, según se vayan dando las actividades", especificó Alarcón.

