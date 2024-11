Bienvenido Noviembre: Conoce los días feriados del mes; esto te pagarán en caso de trabajarlos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como sucede en la mayor parte de los meses del año, en Noviembre también existen los días feriados, que son las fechas en las cuales instituciones del Gobierno, así como escuelas y negocios, se pueden tomar el día libre. Aquí te presentamos cuáles son realmente los días de descanso obligatorios del mes y qué sucede si es que debes de trabajarlos, ya que hay lugares como los restaurantes o gasolineras que por lo general atienden todos los días.

De los 12 meses que tiene el año, hay algunos como enero, mayo, septiembre y otros más, que llegan a tener hasta dos días feriados, aunque también hay festividades importantes que se celebran, pero que no están en el calendario oficial para ser tomados como un día inhábil obligatorio para las empresas, tales como el Día de la Madre, que se celebra el 10 de mayo, o el Día del Maestro, que es cada 15 de mayo.

Uno de los días más importantes para los mexicanos y con una muy importante relevancia para la cultura mexicana, es la conmemoración por el Día de los Muertos, que se celebra el próximo sábado 2 de noviembre, y aunque por ello se creería que podría ser una fecha feriada y no se debería de trabajar, en realidad no se encuentra en el calendario oficial del Gobierno, por lo que no es obligatorio el descanso.

18 de noviembre es día inhábil. Internet

Por otro lado, el día que sí es inhábil de manera obligatorio y sí se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, es el próximo 20 de noviembre, al ser el aniversario de la Revolución Mexicana, que se va a recorrer al lunes 18 de noviembre, ya que el 20 caerá miércoles y lo recorren para que se realice un puente largo.

Por otro lado, las fechas que se encuentren en el calendario oficial de la Ley Federal del Trabajo no solamente pueden darse como días libres a los trabajadores, debido a que también se les puede pedir que lo laboren pero con un pago mayor. Según lo escrito en el artículo 75 de la ya mencionada ley laboral, aquellos que no descansen dichos días feriados deberán de recibir su salario normal del día, más el doble, o sea, si se gana 100 pesos en el día, deberá de recibir esos 100 más otros 200, lo que sumará 300 en total.

Fuente: Tribuna del Yaqui