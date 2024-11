¿Contingencia Ambiental? Averigua si este 10 de noviembre activarán el Hoy No Circula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios años, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) comenzó una iniciativa en la que diariamente se seleccionarían cierto tipo de placas para evitar que los propietarios de dichos automóviles salgan de casa y, de esta manera, reducir las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente. Esta reforma buscaba que, de alguna manera, se redujera la contaminación y mejorar la calidad del aire en la CDMX, así como también se buscaba disminuir el tráfico, el cual cada vez era peor.

Existen varias condiciones para el programa del Hoy No Circula, entre las cuales se encuentra que solo estará vigente durante seis días de la semana a excepción de los domingos; sin embargo, la Comisión Ambiental del a Megalópolis (CAMe) puede cambiar dicho decreto en caso de que se active la modalidad de Contingencia Ambiental y por ende el Doble Hoy No Circula, lo que significaría que ciertos vehículos (sino es que la mayoría) no podrían salir de casa ni en el séptimo día de la semana.

¿Habrá Contingencia Ambiental este domingo 10 de noviembre?

Para que se active una Contingencia Ambiental deben cumplirse ciertos requisitos, como por ejemplo que la CAMe detecte una mala calidad del aire en la zona centro del país. Esto lo vimos en los meses de abril, mayor, junio y hasta julio de este 2024, puesto dado a las altas temperaturas y a la presencia de contaminantes, la mencionada dependencia se vio obligada a activar el Doble Hoy No Circula en más de una ocasión.

Afortunadamente para todas las personas que tengan planeado salir durante las próximas horas, la CAMe no mencionó nada sobre la activación del programa Hoy No Circula en este domingo 10 de noviembre, de hecho las redes sociales de la organización mencionan que todos los autos podrán circular, mientras que aquellos con holograma 00 y 0 quedarán exentos y los que tengan 1 y 2 deben respetar las "restricciones de circulación".

Cabe aclarar que para mañana, lunes 11 de noviembre, el programa Hoy No Circula se activará de nueva cuenta, por lo que es necesario que revises a través de TRIBUNA o de la CAMe cuáles son las placas que no podrán salir a las calles a partir de las 05:00 horas hasta las 22:00 en el Valle de México, como es el caso de los 18 municipios del Estado de México y de todas las alcaldías de la capital del país.

