Reacciones al triunfo de Jorge Romero como líder del PAN; denuncian poca transparencia

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) tiene nuevo director, elegido a través de las votaciones que se celebraron este domingo 10 de noviembre. Los resultados apuntaron a favor de Jorge Romero Herrera, quien asumirá el liderazgo del partido cuando termine el periodo de Marko Cortés Mendoza. Los resultados generaron reacciones favorables dentro de la militancia panista, no obstante, su oponente, cuestionó la transparencia de la elección.

Al concluir el proceso, se informó que el 92 por ciento de las mesas receptoras contabilizaron 120 mil 848 votos, de los cuales 96 mil 533, equivalentes al 79.9 por ciento, fueron para Romero. Su competidora, Adriana Dávila, recibió 24 mil 315 votos, con lo cual alcanzó el 20.1 por ciento del apoyo. La participación de los militantes fue del 45 por ciento del padrón nacional.

Diversos integrantes PAN manifestaron su respaldo al nuevo dirigente en sus cuentas de X. Uno de ellos es Renán Barrera, exalcalde de Mérida, quien escribió: "¡Ganamos! Con @JorgeRoHe vamos a unir y renovar a @AccionNacional". También, Enrique Vargas del Villar, líder panista en el Estado de México, mencionó que Romero Herrera cuenta con él: "Escuchando y apoyando a nuestro nuevo Presidente del Partido @AccionNacional @JorgeRoHe esta noche en su primer mensaje a la militancia panista".

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán, detalló cuáles son los cambios que implementará su colega: "Apertura total del PAN a la sociedad, amplificar las voces que no comulgan con el gobierno actual y ganar elecciones". Margarita Zavala, sumó sus buenos deseos: "En estos tiempos tan cruciales para #México, es urgente construir una oposición sólida. Éxito en esta encomienda, que sea por un mejor país".

En cuanto a Dávila, posteó un video en su cuenta de X, en el que denunció que el proceso estuvo marcado por acciones que consideró antidemocráticas. Según Dávila, el PAN enfrenta un problema estructural, argumentando que "las prácticas manipuladas no inspiran, las nóminas gubernamentales no logran convocar, y las personas no se motivan con dinero, sino con conductas dignas de ser seguidas".

Fuente: Tribuna Sonora