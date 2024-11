Jonathan Sotelo, el supuesto estafador que conocía a sus víctimas en apps de citas

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El nombre de Jonathan Sotelo saltó a la luz pública tras ser señalado por múltiples mujeres que aseguran haber sido víctimas de sus estafas y violencia física. La denuncia inicial provino de Fernanda García, quien compartió su historia en redes sociales, revelando que durante una relación de dos años fue engañada por Sotelo, quien le extrajo 2.5 millones de pesos mediante mentiras y documentos falsos. La denuncia pronto motivó a otras mujeres a salir a contar sus propias experiencias, descubriéndose una red de víctimas que señalan al presunto estafador por fraude y abuso emocional.

Fernanda García explicó que se enteró de otras víctimas cuando investigó el pasado de Sotelo en un grupo de Facebook llamado Are We Dating the Same Guy?, donde fue advertida sobre su conducta. “Me llegaron mensajes diciéndome que era un golpeador, que si lo veían huyeran,” comentó. Tras hacer pública su experiencia, García recibió el testimonio de más de 79 mujeres que aseguran haber sido defraudadas y violentadas física y emocionalmente por Sotelo. Algunas de estas mujeres afirman que Sotelo no solo les quitó dinero, sino también bienes materiales como autos y joyas, utilizando identidades y documentos falsificados.

Ahora bien, otra de las afectadas, Fabiola, relató que conoció a Sotelo en una app de citas en 2017 y mantuvo una relación con él hasta 2019. Según Fabiola, Sotelo comenzó ganándose su confianza para después pasar a controlar sus bienes y generarle deudas. “Me violentó tanto física como económicamente. Con el tiempo, la violencia aumentaba,” indicó. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Sotelo llegó a usar el nombre de la madre de Fabiola para sacar celulares y se quedó con objetos personales, incluyendo joyas e incluso un iPad.

Hasta ahora, las víctimas emprendieron acciones legales contra Sotelo, denunciándolo por fraude, usurpación de identidad y violencia de género. Se sabe que actualmente reside en Tulum, Quintana Roo, donde, según testimonios, mantiene un estilo de vida aparentemente lujoso que muchas de sus exparejas aseguran está financiado por los bienes y dinero que les arrebató.

Fuente: Tribuna