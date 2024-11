¿Cuándo inicia el Buen Fin 2024 y cómo evitar caer en ESTAFAS? Aquí te decimos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las épocas favoritas de los mexicanos ha llegado, y no, no es el otoño. Se trata de la temporada de ofertas que inicia este fin de semana con El Buen Fin 2024 y sigue, semanas después, con el Black Friday. Debido a las promociones y descuentos en múltiples tiendas, muchos compradores aprovechan estas fechas para realizar sus compras de Navidad y Año Nuevo, no obstante, es importante tomar precauciones para evitar caer en estafas. ¡Tranquilo! Aquí te compartimos varios consejos para que estes prevenido.

¿Qué es y cuándo inicia El Buen Fin 2024?

El llamado Buen Fin es un evento comercial que se realiza en México cada año, desde 2011. Este consiste en la promoción y distribución de productos y servicios por diversas empresas (trasnacionales o locales) con el fin de fomentar el comercio, a través de ofertas, descuentos y/o rebajas sobre el precio, y créditos a meses sin intereses.? Aunque no es igual sí tiene una temática similar al Black Friday estadounidense.

Te decimos cómo evitar estafas durante El Buen Fin 2024. Foto: Internet

La edición 2024 del Buen Fin tendrá lugar desde este viernes 15 hasta el lunes 18 de noviembre, es decir, el fin de semana en el que se conmemora el Día de la Revolución Mexicana. Cabe señalar que, como será un Día de Asueto Oficial, millones de mexicanos tendrá oportunidad de disfrutar de las promociones en sus tiendas favoritas.

¡Toma nota! Así puedes evitar caer en estafas durante la temporada de descuentos

Lamentablemente, no todo es alegría en el Buen Fin, ya que, al ser una época en la que muchos compradores buscan ofertas, es común que delincuentes se aprovechen y busquen hacer estafas o fraudes. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos unos consejos clave:

Durante el Buen Fin, desconfía de correos o mensajes con promociones que requieren que hagas clic en enlaces y llenes formularios; podrían contener malware que robe tus datos.

Para compras en línea:

Verifica que la página sea auténtica y no una clonación o tienda fantasma.

Revisa los comentarios de la tienda en sus redes sociales.

Compara precios y productos en otras tiendas para asegurarte de que la oferta es legítima.

Usa tarjetas virtuales para pagar en línea. Con estas, el código de seguridad cambia cada cinco minutos, evitando que se almacenen los datos de tu tarjeta.

No guardes tu información bancaria en páginas de comercio en línea: Aunque algunas tiendas piden guardar tus datos para futuras compras, es más seguro evitarlo.

Para compras de alto valor, verifica:

Método de entrega y medidas de seguridad del comercio.

Políticas de devolución en caso de que necesites hacer un cambio o reembolso.

Guarda siempre los comprobantes de pago para cualquier eventualidad.

Asimismo, recuerda hacer un presupuesto sobre lo que puedes o no gastar en esta temporada de ofertas 2024, de lo contrario, podrías adquirir deudas que solo te afectarán monetaria y mentalmente. ¡A disfrutar!

Fuente: Tribuna