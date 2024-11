Monreal admite uso de helicóptero privado y genera polémica; PAN critica falta de congruencia

Ciudad de México. - Luego de que un video viral mostrara al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, abordando un helicóptero privado desde San Lázaro, el legislador admitió el hecho y señaló que “a lo mejor me van a ver seguido” en aeronaves privadas. Hay que decir que en el video, de poco más de un minuto, se observa a Monreal en la aeronave con matrícula N104EC, acompañado por el diputado Pedro Haces Barba y un menor de edad.

Monreal explicó que ha utilizado transporte privado desde su época como gobernador y que lo hace por motivos de “emergencias o urgencias”. Además, aseguró que estos vuelos no representan un gasto público, ya que se trata de invitaciones de personas que le ofrecen el transporte.

No es a cargo del erario, no es a cargo de la Cámara. Son vehículos que me hacen favor de solicitarme que los acompañe o en alguna decisión importante que tenga, que los acompañe", justificó Monreal.