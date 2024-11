¿Lo regañó? Sheinbaum reacciona a polémica de Ricardo Monreal por viajar en helicóptero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. En esta ocasión, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre la polémica que recién atravesó Ricardo Monreal al viajar en helicóptero. Aquí te compartimos los detalles de su declaración.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes 15 de noviembre, la presidenta de México señaló que todos los partidarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que siguen los ideales del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) deben actuar con el ejemplo, luego de que los diputados Ricardo Monreal Ávila y Pedro Haces se transportarán esta semana en un helicóptero.

El diputado Ricardo Monreal se trasladó el helicóptero esta semana. Foto: Twitter

Al igual que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Sheinbaum Pardo apuntó que "no debe haber Gobierno rico con pueblo pobre". Respecto a lo sucedido con Ricardo Monreal, la mandataria no lo defendió ni lo atacó; señaló que es "una decisión de él": "Siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber Gobierno rico con pueblo pobre. Esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo".

Por otra parte, apuntó que en algunas ocasiones, será indispensable que se usen estos recursos, no obstante, Ricardo Monreal es quien debe dar explicaciones sobre lo ocurrido, aunque en teoría el asunto ya quedó aclarado: "A veces, también, y se aclaró ayer, porque es importante, porque no es el uso de recursos públicos, sino el helicóptero particular que, bueno, realmente no sé de quién es, que se utilizó en particular por tenerse que mover rápido de un lugar a otro, pero en general todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación pues tenemos que dar ejemplo".

En particular, el uso del helicóptero de Ricardo (Monreal) ese día, pues, lo tendría que explicar, creo que ayer se movió en motocicleta, lo vi ayer en sus redes sociales", declaró la primera presidenta.

Cabe señalar que, tras darse a conocer este viaje, Monreal Ávila reconoció que utiliza helicópteros para trasladarse cuando tiene una emergencia o debe atender un asunto urgente. En su intervención pública dejó en claro que no los realiza con cargo al erario público, no obstante, no se ha especificado de quién es la aeronave.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo'