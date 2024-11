Clima en CDMX 17 de noviembre: Se esperan bajas temperaturas ¿A qué hora lloverá Hoy?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Conagua alertó sobre el mal clima en CDMX para este domingo 17 de noviembre, debido a las bajas temperaturas, fuertes rachas de viento y a la probabilidad de lluvias en la capital. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a la población tomar las medidas de precaución necesarias para evitar cualquier tipo de enfermedad respiratoria relacionada con las inclemencias del clima.

De acuerdo con el pronóstico del clima en CDMX del Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo 17 de noviembre se prevé ambiente cálido a caluroso durante la tarde y fresco por la noche; prevalecerá cielo medio nublado y sin lluvia. Los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h. El amanecer de mañana será muy frío en zonas serranas del sur de la ciudad.

En ese sentido, por la mañana, se pronostica ambiente frío a muy frío con temperaturas de -5 a 0 °C en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 h) en el suroeste del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. Por ello que no estará de más mantenerse abrigado, así como tener un paraguas a la mano.

Clima en CDMX hoy 17 de noviembre, foto: especial

Temperatura en CDMX

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 9 a 11 °C.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Clima en CDMX hoy 17 de noviembre: Bajas temperaturas y frío

Para el clima en Ciudad de México, se esperan nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 17°C. Por la tarde, también se pronostican nubes y claros y con temperaturas en torno a los 25°C. Durante la noche, habrá soleado con temperaturas cercanas a los 17°C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 9 km/h. Por lo anterior, se recomienda seguir las indicaciones del personal de Protección Civil.

Cabe señalar que durante la tarde se espera un descenso marcado en las temperaturas de la Ciudad de México, por lo cual las autoridades capitalinas piden a la población tomar las previsiones necesarias, así como permanecer en sus hogares. En la medida de lo posible. Con la llegada del invierno, la temperatura continuará en descenso en diferentes puntos de la capital.

